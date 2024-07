Herber Rückschlag für The Night Agent-Fans: Staffel 2-Start auf Netflix für dieses Jahr abgesagt

Eigentlich sollte die Agentenserie The Night Agent noch dieses Jahr bei Netflix mit Staffel 2 zurückkehren. Wie sich herausstellt, wurde dieser Plan über den Haufen geworfen.

The Night Agent ist eine der größten Netflix-Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahre. Als das Projekt angekündigt wurde, hatte es kaum jemand auf dem Schirm. Auch vor dem Start war das noch Interesse überschaubar. Kaum war die Action-Thriller-Serie bei dem Streaming-Dienst verfügbar, ging sie jedoch durch die Decke.



The Night Agent war wochenlang in den Streaming-Charts vertreten und schaffte es sogar auf Platz 7 der beliebtesten englischsprachigen Serien bei Netflix. Kein Wunder, dass eine große Nachfrage nach weiteren Episoden besteht. Wie sich herausstellt, müssen wir uns auf die 2. Staffel aber noch länger gedulden als bisher angenommen.

The Night Agent Staffel 2 verschoben: Die neuen Episoden des Action-Thrillers starten erst 2026 bei Netflix

Der ursprüngliche Plan für die 2. Staffel von The Night Agent sah eine Veröffentlichung 2024 vor. Das verkündete der Streamer sogar ganz offiziell im Rahmen des Tudum -Events, bei dem kommende Netflix-Projekte vorgestellt werden. Doch dieser Stand ist nicht mehr aktuell, wie aus einem Call mit den Netflix-Investor:innen hervorgeht.

Netflix The Night Agent

Netflix Life fasst in einem Bericht zusammen, dass The Night Agent Staffel 2 erst 2025 bei Netflix eintrifft. Als Quelle wird niemand Geringeres als Netflix-Chef Ted Sarandos genannt, der die Verschiebung gegenüber den Investor:innen verkündete. The Night Agent gesellt sich damit zu Wednesday Staffel 2 und Stranger Things Staffel 5.

Ein konkreter Grund, warum die neuen Folgen erst 2025 zu Netflix kommen, wurde von Sarandos nicht genannt. Seit über einem Monat befindet sich die 2. Staffel in der Post-Produktion. Die letzte Klappe fiel am 18. Juni 2024. Hier findet ihr alle weiteren wichtigen Infos zur heiß erwarteten Fortsetzung von The Night Agent.

The Night Agent Staffel 2 setzt die Geschichte von Gabriel Bassos FBI-Agent Peter Sutherland bei Netflix fort

Bei The Night Agent handelt es sich um die Verfilmung der gleichnamigen Romanvorlage aus der Feder von Matthew Quirk. In der Hauptrolle ist Gabriel Bassos zu sehen. Er verkörpert Peter Sutherland, einen FBI-Agenten, der im Keller des Weißen Hauses ein Telefon bewacht, das eigentlich niemals klingelt. Doch sollte es tatsächlich ein Geräusch von sich geben, steht die Sicherheit des ganzen Landes auf dem Spiel.