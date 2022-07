Herr der Ringe: Diese hochwertige Ring-Nachbildung sieht aus wie echt, ist aber absolut preiswert

Der Eine Ring ist das Schmuckstück für Fans von Der Herr der Ringe. Bei Amazon gibt es eine täuschend echt aussehende Nachbildung jetzt besonders günstig.

Passend zum bevorstehenden Start der Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sucht ihr nach einem modischen Schmuckstück in Form des Einen Rings? Dann könnt ihr derzeit bei Amazon selbst fündig werden.

Der Online-Händler verkauft derzeit eine täuschend echt aussehende Replik des Einen Rings vom Hersteller The Noble Collection zum schmalen Preis von rund 55 Euro *. Der Clou dabei: Der Ring kommt in einer schicken Box und inklusive Kette, weshalb er sich besonders gut als Geschenk eignet.

Was hat die Herr der Ringe-Replik von The Noble Collection zu bieten?



Fans von Der Herr der Ringe kennen den Einen Ring und seine Geschichte zu Genüge: Geschmiedet von Sauron im Feuer des Schicksalsbergs von Mordor, um die anderen Völker Mittelerdes zu unterwerfen, verleiht er seinen Trägern etwa Unsichtbarkeit.



Sauron konnte mithilfe des Ringes außerdem die Gedanken der übrigen Ringträger lesen und sie beeinflussen. Weil ein Teil Saurons in den Ring geschmiedet wurde, zehrt der Ring am Verstand seines Trägers, was insbesondere Gollum und später Frodo am eigenen Leib zu spüren bekommen.

Zubehör: Eine Stahlkette ist inbegriffen.



Material : Kette und Ring bestehen aus Stahl, der Ring selbst aus Stahl mit einer goldfarbenen Eloxalschicht



: Kette und Ring bestehen aus Stahl, der Ring selbst aus Stahl mit einer goldfarbenen Eloxalschicht Preis: 55,40 Euro

Die Nachbildung des Einen Rings von The Noble Collection * besteht aus rostfreiem Stahl und ist. Sie kommt indaher, der überdies eine Kette beiliegt, wie sie Frodo selbst in den Filmen trägt.

Herr der Ringe: Ring-Alternativen bei Amazon

Wenn ihr bereit seid, etwas mehr Geld auszugeben, um eine alternative Legierung zu bekommen, könnt ihr euch ein silbernes und ein schwarzes Exemplar bei Amazon sichern:

Alle drei Ringe eignen sich hervorragend als Geschenk für Fans von Der Herr der Ringe, aber auch als dezentes Schmuckstück für euch selbst. Wenn ihr also selbst zum Ringträger werden wollt, solltet ihr euch diese Angebote nicht entgehen lassen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.