Herr der Ringe ist nur der Anfang: Amazon verfilmt gewaltiges Fantasy-Videospiel-Epos (von den Expanse-Schöpfern!)

Nach der Herr der Ringe-Serie will Amazon den nächsten großen Fantasy-Stoff zur Serie machen: God of War. Wir verraten, was mit dem Games-Klassiker geplant ist.

Fallout, Mass Effect, Halo, The Last of Us: Die Liste populärer Games, die eine Serienadaption erhalten, wird immer länger. Amazon schnappt sich nun Deadline zufolge den nächsten Videospielblockbuster: God of War. Damit greift der Streamingdienst gewissermaßen zwei Trends auf.

Games-Adaption haben Konjunktur, genauso wie Fantasy-Serien. God of War wird, wenn sich die Berichte bestätigen, Amazons zweite große Fantasy-Investition nach Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Der Streamingdienst geht in die Vollen.

Fantasy-Epos: Was wissen wir bereits über die God of War-Serie von Amazon?

Die Details fehlen noch in dem Bericht von Deadline. Auch, um welche Ära des God of War-Franchises es gehen soll, ist nicht klar. Seit 2005 besteht die Reihe. Insgesamt gibt es 11 Teile, die sich entweder auf die nordische Götter-Mythologie beziehen oder auf die griechische. Welche Teile sich am besten für eine Serien-Behandlung eignen, gilt es nun herauszufinden.

Das sollen die Schöpfer des Sci-Fi-Erfolges The Expanse, Mark Fergus und Hawk Ostby, tun. Zusammen mit Rafe Judkins, der mit Amazon bereits bei der Fantasy-Serie The Wheel of Time zusammenarbeitete. Wann God of War erscheinen könnte, ist nicht klar. Die Voraussetzungen für eine Umsetzung, die den Erwartungen der Fans gerecht wird, scheinen aber gegeben.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



