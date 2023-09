Heute Abend bei Amazon: Brutaler Superhelden-Hit von Horror-Meister spielte 48 Millionen ein, aber heute kennt ihn niemand mehr

Superhelden-Fans finden bei Amazon einen vergessenen Vertreter des Genres, für den Horror-Meister Sam Raimi seinen eigenen Helden erfand. 1990 wurde der Film im Kino zum Hit und bekam zwei Sequels.

Das Superhelden-Genre begann seine Existenz nicht erst mit der Erfindung des MCU. Schon Jahrzehnte zuvor brachten visionäre Regisseur:innen ihre Versionen beliebter Comic-Helden auf die Leinwand. Eines der spannendsten Beispiele ist der blutige Darkman von Horror-Veteran Sam Raimi (Armee der Finsternis). Den Film gibt es bei Amazon zum Kaufen und Leihen.



Bei Amazon: Horror-Meister erfand für Kino-Hit seinen eigenen Superhelden

Darkman dreht sich um den Wissenschaftler Dr. Peyton Westlake (Liam Neeson), der an künstlicher Haut für Brandopfer arbeitet. Als er einer Verschwörung in die Quere kommt, überfallen ihn Verbrecher und foltern ihn grausam mit Säure. Unerkannt wird sein zerstörter Körper später gefunden und einer radikalen Heilungstherapie unterzogen, die Westlake übermenschliche Kräfte verleiht, ihn aber auch psychisch labil macht. Er sinnt auf Rache.

Universal Pictures Liam Neeson als Darkman

Wie Movieweb beschreibt, wollte Ausnahmeregisseur Raimi zuerst den legendären Comic The Shadow für die Leinwand adaptieren, kam aber nicht an die Rechte und erfand kurzerhand seinen eigenen Helden.

Der Film wurde von der Kritik größtenteils wohlwollend aufgenommen und insbesondere für seinen visuellen Stil gelobt (via Metacritic ). Darkman entpuppte sich trotz seiner harten Gewaltdarstellung als Kino-Hit (via The Numbers ) und zog die beiden Sequels Darkman II - Durants Rückkehr und Darkman III - Das Experiment nach sich.

