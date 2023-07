"Es war mir peinlich": Action-Star Liam Neeson hätte fast einen der bekanntesten Momente seiner Karriere ruiniert

96 Hours enthält einen der bekanntesten Momente in Liam Neesons Karriere. Er selbst wollte ihn nicht drehen, weil er ihn kitschig fand.

Je nach Generation ist Liam Neeson Zuschauer:innen für sehr unterschiedliche Filme bekannt. Manche schätzen ihn als Charakterdarsteller aus Schindlers Liste, andere mögen ihn als Jedi in Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung. Die Mehrheit an Action-Fans erinnert sich gerne an 96 Hours und seinen berühmten "Ich weiß nicht, wer sie sind"-Dialog. Den der Star am Anfang extrem peinlich fand.

Schaut euch hier den 96 Hours-Trailer mit Neesons berühmten Dialog an:

96 Hours - Trailer (Deutsch)

Action-Star Liam Neeson nervt der bekannteste 96 Hours-Satz heute noch

Gegenüber dem Rolling Stone enthüllte Neeson im Februar:

Wann immer jemand irgendetwas sagt wie 'Ich habe ganz besondere Fähigkeiten', denke ich immer: 'Scheiße, nicht schon wieder.' Als wir die Szene drehten, bat ich Regisseur Pierre Morel: 'Bitte, können wir das schneiden? Das ist so kitschig. Das gab es schon in so vielen Filmen. [...]' Aber er meinte: 'Vertrau mir, das funktioniert schon.'

Der Erfolg des Films machte die Szene für ihn umso peinlicher, wie er im Interview gesteht. Und auf den Film folgten immerhin zwei Sequels und eine Serie. Vermutlich wird Neeson noch viele Jahre nicht umhinkommen, auf Fans zu treffen, die von der 96 Hours-Szene absolut begeistert sind.

Zumindest im Action-Genre befindet er sich damit in guter Gesellschaft. Clint Eastwood wird vermutlich seit 50 Jahren auf seine "Make my day"-Szene angesprochen, Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger geht es nicht viel besser. Der Theaterdarsteller in Neeson wird weiterhin das Gesicht verziehen.

