Heute Abend einen der besten Filme aller Zeiten streamen: Er hält 2 Stunden lang die Spannung und hat ein richtig gutes Ende

Wenn ihr einen Streaming-Tipp für heute Abend sucht, haben wir eine Empfehlung für euch. Bei Paramount+ streamt eines der ganz großen Meisterwerke der Filmgeschichte.

1974 war Roman Polański bereits ein großer Name in Hollywood. Ausschlaggebend dafür waren Filme wie Tanz der Vampire und Rosemaries Baby. Seine beste Regiearbeit sollte jedoch erst noch kommen: Chinatown. Der moderne Film noir schickt Jack Nicholson als Privatdetektiv ins stickige Los Angeles der 1930er Jahre.

Chinatown bei Paramount+: In dem Meisterwerk kommt Jack Nicholson einer Verschwörung auf die Spur

Jake Gittes ist der Name des Protagonisten, den Nicholson in Chinatown verkörpert. Er gehört nicht unbedingt zu den zutraulichsten Zeitgenossen, die in der Stadt unterwegs sind. Im Grunde könnte er auch ein Krimineller sein, der pikante Informationen an fragwürdige Stellen weitergibt. Dennoch folgt er gewissen Prinzipien.

Sein neuester Auftrag führt ihn in eine düstere Ecke von Los Angeles: Er soll sich an die Fersen von Hollis Mulwray heften und diesen des Ehebruchs überführen. Hollis ist der umstrittene Architekt des Wasserversorgungssystems von Los Angeles. Je mehr sich Gittes mit dem Fall beschäftigt, desto tiefer versinkt er in einer Verschwörung.

Hier könnt ihr den Trailer zu Chinatown schauen:

Chinatown - New Trailer (English) HD

Polański hat mit der Kriminalgeschichte einen zeitlosen Klassiker geschaffen, der das Kino bis heute inspiriert. Sogar in The Batman sind einige Verweise auf Chinatown zu entdecken. Regisseur Matt Reeves nannte den Film als eine seiner großen Inspirationen, als er mit der Arbeit an dem DC-Blockbuster angefangen hat.

Chinatown ist einer der Filme, die nie langweilig werden. Obwohl sich viele Elemente vertraut anfühlen, holt Polański atmosphärisch sehr viel aus dem Setting heraus. Richtig stark ist das Ende, in dem sich die gesamte Ungewissheit entlädt, die sich zuvor zwei Stunden lang angestaut hat. Hier zieht Polański alle Register seines Könnens.

Chinatown streamt aktuell bei Paramount+ im Streaming-Abo.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.