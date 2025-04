Streaming-Tipp bei Amazon: Obwohl der Autor der Vorlage die Verfilmung eigentlich überhaupt nicht leiden kann, ist es einer der besten Horror-Filme aller Zeiten geworden.

Das Buch, der Autor, der Regisseur und der Film – sie alle sind nicht weniger als legendär. Dabei kann der Schreiberling dieser Adaption seines Romans eigentlich nichts abgewinnen: Stephen King mag Stanley Kubricks Shining nicht besonders. Ihr könnt euch heute im Stream selbst ein Bild davon machen.

Im Stream bei Amazon: Darum geht's in Stanley Kubricks Stephen King-Verfilmung Shining

Um in Ruhe an seinem nächsten Buch schreiben zu können, nimmt der Schriftsteller Jack Torrance (Jack Nicholson) ein eher ungewöhnliches Job-Angebot an. Er soll in den Bergen Colorados als Hausmeister ein verlassenes Hotel hüten. Das ist für den Ferienbetrieb geschlossen und eignet sich so theoretisch perfekt als Rückzugsort.

Jack nimmt seine Frau Wendy (Shelley Duvall) und Sohn Danny (Danny Lloyd) mit. Doch bald ereignen sich mysteriöse Dinge in dem gigantischen Haus und Sohn Danny erfährt vom Koch Hallorann (Scatman Crothers), dass er über das sogenannte Shining verfügt. Er kann sehen, was es im Overlook Hotel im Lauf der Zeit alles für schlimme Vorkommnisse gab. Nach und nach treiben die Erscheinungen und Ereignisse des Hauses Jack in den Wahnsinn. Er wird mit der Zeit sogar eine eklatante Bedrohung für seine Familie.

Horror-Meisterwerk bei Amazon: Shining kam bei Stephen King nicht besonders gut an

Wir haben es hier mit einem echten Genre-Klassiker zu tun. Der kam zur Zeit seiner Veröffentlichung allerdings bei vielen Kritiker:innen nicht sehr gut an. Dazu gehört auch Stephen King, dessen Original-Drehbuch von Stanley Kubrick verworfen und neu geschrieben wurde.

Das kritisiert der Autor: Die vielen Änderungen treffen bei Stephen King auf wenig Gegenliebe. Für ihn war beispielsweise das Haus an sich das Böse. Außerdem bemängelte er in diversen Interviews (hier zum Beispiel gegenüber Deadline ), dass der Charakter des Jack Torrance keine richtige Veränderung durchlaufe und schon von Anfang an verrückt sei.

Das hat dazu geführt, dass Stephen King einige Jahre später kurzerhand selbst noch einmal eine Shining-Verfilmung als Serie mit seinem eigenen Drehbuch auf die Beine gestellt hat. Die konnte allerdings nicht den enormen Kultstatus erreichen, der Stanley Kubricks Film vergönnt war – trotz zunächst verhaltener Kritiken.

Streaming-Tipp: Wo kann man Shining schauen?

Zwar befindet sich Shining aktuell in keiner Streaming-Flat. Dafür könnt ihr bei Amazon Prime Video die 23 Minuten längere US-Kinofassung streamen. Auch die normale Version des Films steht dort mit verschiedenen Kauf und Leihoptionen zur Verfügung.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.