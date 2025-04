Heute erstmals im TV: Guy Ritchie-Triller mit unglaublicher Star-Power und Jason Statham als Geheimagent

Einen der neuesten Guy Ritchie-Filme haben nur die Wenigsten auf dem Schirm, aber er lohnt sich allein schon wegen des Casts. Heute kommt er zum ersten Mal im TV.

Wenn ihr mal wieder halb Hollywood in einem einzigen Film sehen wollt, seid ihr hier genau richtig. Guy Ritchie tut das, was er am besten kann und das gilt auch für den beeindruckenden Cast von Operation Fortune. Neben Jason Statham und Hugh Grant trumpfen heute zum ersten Mal im Free-TV auch noch Josh Hartnett und Aubrey Plaza auf.

Darum geht's in Operation Fortune von Guy Ritchie mit Jason Statham

Ein milliardenteures und äußerst geheimes sowie mysteriöses Gerät namens The Handle droht, in die falschen Hände zu geraten. Da kann nur der Superspion und Geheimagent Orson Fortune (Statham) helfen, der für diesen Zweck eigens angeheuert wird. Natürlich nicht allein, sondern mit einem Team.

Dieses Team reist fortan um die Welt, um es mit ukrainischen Gangstern und einem superreichen Oberschurken (Grant) aufzunehmen. Da der Fiesling gleichzeitig Mega-Fan eines berühmten Schauspielers (Hartnett) ist, wird der kurzerhand erpresst, damit er sich undercover bei dem Superschurken einschleicht.

Guy Ritchies Operation Fortune lohnt sich vor allem wegen des wahnwitzigen Casts

Guy Ritchie-Filme strotzen in der Regel nur so vor Prominenz und das ist auch in diesem Fall nicht anders. Der knackige Action- und Agenten-Thriller macht Spaß und sieht gut aus, keine Frage, aber seine größte Stärke liegt in der Besetzung. Die kann sich bis in die kleinsten Rollen wirklich sehen lassen.

Neben dem wie immer amüsanten, aber recht stoischen Jason Statham und der sowieso immer sehenswerten Aubrey Plaza brilliert in Operation Fortune vor allem Hugh Grant als reicher Superschurke mit eimerweise Spielfreude. Ansonsten ist der Streifen nicht ganz so verwinkelt wie andere Guy Ritchie-Werke, aber auch diese Geradlinigkeit steht dem Film gut zu Gesicht.

Der nächste Guy Ritchie-Streifen steht schon in den Startlöchern: Es dauert nicht mehr lange, dann kommt er auch hierzulande in die Lichtspielhäuser. In der Antwort auf Lara Croft und Indiana Jones jagt Natalie Portman ein uraltes Geheimnis. Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zum Abenteuerfilm Fountain of Youth ansehen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Operation Fortune mit Hugh Grant und Jason Statham?

Am heutigen Sonntag, den 27. April wird Operation Fortune bei RTL ab 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV ausgestrahlt. Dort dauert der Film dann bis um 22:20 Uhr und eine Wiederholung folgt noch in derselben Nacht ab 23:50 Uhr.

Selbstverständlich lässt sich der Guy Ritchie-Kracher auch online streamen. Ein Abo braucht ihr dafür nicht, aber ihr könnt ihn beispielsweise bei Apple TV, MagentaTV oder Amazon und Maxdome kaufen oder leihen.

