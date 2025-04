Guy Ritchies Indiana Jones kommt: Natalie Portman jagt im Trailer zum Abenteuerfilm Fountain of Youth uraltes Geheimnis

Einer der größeren Abenteuerfilme des Jahres kommt schon im Mai raus. Schaut hier den neuen Trailer für Fountain of Youth mit Natalie Portman und John Krasinski.

Kriegsfilme und Thriller waren in den letzten Jahren das täglich Brot des viel beschäftigten Kultregisseurs Guy Ritchie. Sein neuester Streich scheint einen anderen Ton anzuschlagen. Fountain of Youth heißt der Streaming-Film mit Oscarpreisträgerin Natalie Portman und Jack Ryan-Darsteller John Krasinski. Der neue Trailer verspricht den familienfreundlichsten Ritchie-Film seit Aladdin aus dem fernen Jahr 2019. Das Abenteuer sieht aus wie eine Mischung aus Indiana Jones und den Vermächtnis-Filmen mit Nicolas Cage, aber seht selbst.

Schaut euch hier den deutschen Trailer für den Abenteuerfilm an:

Fountain of Youth - Trailer #2 (Deutsch) HD

Darum geht's im Abenteuerfilm Fountain of Youth mit Natalie Portman und John Krasinski

John Krasinski und Natalie Portman spielen in dem Abenteuerfilm zwei entfremdete Geschwister, die sich widerwillig zusammenraufen müssen. Was als Schatzsuche beginnt, entpuppt sich schnell als Jagd nach dem sagenumwobenen Jungbrunnen. Gemeinsam entschlüsseln sie uralte Hinweise und geraten dabei tiefer in ein Netz aus Mythen, Gefahren und natürlich familiären Konflikten.

Entsprechend wartet der Trailer für Fountain of Youth nicht nur mit klassischen Abenteuermotiven wie Pyramiden, Stürmen und geheimnisvollen Höhlen auf, sondern auch mit Gezänk zwischen Film-Bruder Krasinski und -Schwester Portman. Zur Besetzung des neuen Films von Guy Ritchie gehören zudem Eiza González, die mit Ritchie schon The Ministry of Ungentlemanly Warfare gedreht hat und auch in seinem nächsten Film In the Grey auftauchen wird, sowie Star Wars-Bösewicht Domhnall Gleeson.

Fountain of Youth wird bereits am 23. Mai 2025 beim Streaming-Dienst Apple TV+ erscheinen. Es ist Ritchies erster Film seit den beiden Sherlock Holmes-Abenteuern, bei dem er keinen Drehbuch-Credit hat. Die Vorlage stammt diesmal allein von James Vanderbilt (Zodiac, Scream 6).

