Heute erstmals im TV: Überragender Fantasy-Film, der eine vergessene Reihe aus dem Reich der Toten zurückgeholt hat

Der heutige TV-Tipp hat nach vielen Jahren eine komplette Fantasy-Reihe wiederbelebt, die viele Fans schon abgeschrieben hatten – mit überragendem Erfolg.

Manche Franchises reiten sich selbst zu Tode und verschwinden dann für immer in der Versenkung. Aber manchmal kommt es vor, dass eine riesige Überraschung die Reihe plötzlich wieder ins Rampenlicht rückt. Genau so ist es bei Der Gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch aus dem Shrek-Universum gewesen, der heute zum ersten Mal im Free-TV kommt.

Darum geht's in Der gestiefelte Kater 2, dem Sequel zum Shrek-Spin-off

Der gestiefelte Kater genießt sein Leben in vollen Zügen, als er plötzlich auf unangenehmste Art und Weise daran erinnert wird, dass er bereits acht von seinen neun Katzenleben aufgebraucht hat. Da hilft nur eins: Neue Leben müssen her! Aber woher nehmen und nicht stehlen, erst recht in so einem schwierigen Fall? Ganz klar: Der letzte Wunsch kann Abhilfe schaffen.

Also macht sich der im Original von Antonio Banderas gesprochene Kater auf die Suche nach dem legendären letzten Wunsch. Dabei helfen ihm Kitty Samtpfote und der neue Sidekick Perro, ein Hund. Allerdings wird die illustre Gruppe von einem mysteriösen Fiesling verfolgt, der nicht nur haufenweise Kopfgeldjäger, sondern auch noch einen geheimnisvollen Schatten mitbringt.

Der gestiefelte Kater 2 hat alle überrascht und im Alleingang das komplette Shrek-Franchise gerettet

Die letzten Shrek-Filme konnten genau wie das erste Spin-off Der gestiefelte Kater nicht an die Magie und den Witz des ersten Shrek-Films heranreichen. Elf Jahre nach dem ersten Ableger kam 2022 dann die große Überraschung in Form des Nachfolgers Der letzte Wunsch. Hier überzeugten plötzlich nicht nur Story und Charaktere, sondern es wurden regelrechte Wagnisse eingegangen.

Der Film verabschiedet sich komplett vom Stil seiner Vorgänger und setzt stattdessen auf eine visuelle Identität, die am ehesten an Filme wie Spider-Man: A New Universe erinnert.

Mit etwas Glück erwarten uns in Zukunft wieder mehr Streifen aus dem altehrwürdigen Shrek-Franchise, die dann auch hoffentlich wieder zurück zur alten Form und Größe finden. Shrek 5 wurde bereits bestätigt und könnte vielleicht sogar noch dieses Jahr ins Kino kommen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Der gestiefelte Kater 2?

Wollt ihr euch selbst davon überzeugen, wie cool der neueste Shrek-Ableger ist? Dann müsst ihr am heutigen Samstag, den 11. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf Sat.1 schalten. Dort läuft Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch bis um 22:25 Uhr und am Sonntag kommt eine Wiederholung ab 15:45 Uhr.

Ansonsten lässt sich der Spaß natürlich auch streamen, beispielsweise bei Amazon Prime, wenn ihr ein Abo habt. Ihr könnt ihn dort aber auch kaufen oder leihen, genau wie zum Beispiel bei Apple TV.

