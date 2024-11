Heute geht eine der derzeit beliebtesten deutschen Krimiserien weiter – kostenlos und werbefrei

Jürgen Vogel ermittelt erneut und das Publikum wird wieder fleißig das ZDF einschalten. Der Erfolgskrimi Jenseits der Spree geht in Staffel 4 und ab heute könnt ihr ihn sogar schon streamen.

Seit 2021 untersucht der deutsche Schauspieler Jürgen Vogel als Kommissar Robert Heffler Mordfälle in Berlin. Jenseits der Spree liegt der Berliner Stadtteil Köpenick, wo der alleinerziehende Vater gemeinsam mit seinen drei Töchtern lebt und mit seiner Kollegin Mavi Neumann (Aybi Era) in jeder Folge einem neuen Verbrechen nachgeht.

Die Erfolgsserie Jenseits der Spree kehrt heute mit der brandneuen 1. Folge der mittlerweile 4. Staffel zurück.

Jenseits der Spree ist ein riesiger Erfolg für das ZDF

Auch wenn die Kritiken keine großen Lobesworte für Jenseits der Spree haben, ziehen die erwartbaren Kriminalfälle ein großes Publikum an. Das liegt sicherlich auch an Sympathieträger Jürgen Vogel, auch bekannt für Kinofilme wie Stereo und Die Welle, der seit Folge 1 dabei ist. Er bringt nicht nur im Zusammenspiel mit seinen drei toll gecasteten Töchtern Carlotta (Lea Zoë Voss), Stella (Luna Jordan) und Emmi (Bella Bading), sondern auch mit seinen Kolleginnen gute Unterhaltung auf den Tisch. Seine Ermittlungspartnerin wechselte in Staffel 2 von Seyneb Saleh zu Aybi Era.

Von Beginn an war Jenseits der Spree ein Erfolg für das ZDF und die Begeisterung ließ auch in Staffel 2 und 3 des Krimis nicht nach. Wie Quotenmeter letztes Jahr berichtete, zog Staffel 3 im Herbst 2023 erneut ein großes TV-Publikum von über 5 Millionen pro Folge an und steigerte sich danach sogar weiter. Selbst für die ohnehin beliebte Krimisparte der Öffentlich Rechtlichen ist Jenseits der Spree weit über dem Durchschnitt.

Sogar die kürzliche Wiederholung alter Jenseits der Spree-Folgen zieht unerwartet viele Leute an, schreibt DWDL . Staffel 4 kann somit nicht früh genug kommen.

Die 4. Staffel von Jenseits der Spree könnt ihr ab heute streamen (und bald im TV sehen)

Jenseits der Spree hat zwei Folgen mehr als die vergangenen Staffeln. Mit acht Episoden macht das ZDF Krimi-Fans wöchentlich bis ins neue Jahr glücklich. Die 4. Staffel Jenseits der Spree startet heute, am Freitag, 8. November mit Folge 1 (Letzte Rettung) ab 10 Uhr in der ZDFmediathek.

Auch im Fernsehen laufen die neuen Folgen immer freitags, allerdings eine ganze Woche nach der Streaming-Premiere. Wer die 4. Staffel lieber im TV schauen will, wird dort ab dem 15. November um 20:15 Uhr im ZDF fündig.