Heute im TV: 2 richtig spannende Thriller direkt hintereinander – der zweite stammt von einem Action-Gott

Ostern ist vorüber, doch keine Panik: Das TV-Programm hat immer noch einige Highlights zu bieten. Heute Abend kommen gleich zwei spannende Action-Thriller im Doppelpack.

Auf die großen Free-TV-Premieren müssen wir vorerst wieder verzichten. Dennoch warten im heutigen Fernsehprogramm ein paar sehenswerte Filme. Vor allem Action-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Auf Kabel Eins könnt ihr etwa Teil 2 und 3 der Beverly Hills Cop-Reihe schauen, die mit einer ordentlichen Portion Humor aufwarten.

Wenn ihr es lieber ein paar Stufen spannender habt, müsst ihr nicht verzagen. Tele 5 hat ein packendes Thriller-Doppel programmiert, das euch durch den ganzen Abend begleitet. Zuerst läuft Eagle Eye – Außer Kontrolle mit Shia LaBeouf in der Hauptrolle. Im Anschluss folgt der Denzel Washington-Kracher Mann unter Feuer von Tony Scott.

Eagle Eye ist ein nervenaufreibender Verschwörungsthriller

Den Anfang des heutigen Action-Marathons im TV macht Eagle Eye. Die Geschichte dreht sich um den unscheinbaren Jerry Shaw (Shia LaBeouf), der in einem Copyshop arbeitet und entsprechend wenig verdient. Umso überraschter ist er, als er eines Tages 750.000 US-Dollar auf seinem Konto vorfindet – und das ist noch nicht alles.

Hier könnt ihr den Trailer zu Eagle Eye schauen:

Eagle Eye - Trailer (Deutsch)

Ehe sich Shaw versieht, klingelt sein Handy und eine Frauenstimme warnt ihn davor, dass das FBI jede Sekunde seine Wohnung stürmt. Hals über Kopf ergreift Shaw die Flucht und muss feststellen, dass er sich mit jedem Schritt tiefer in eine Verschwörung hineinbegibt, in der er eine Doppelrolle spielen soll: Opfer und Täter.

Inszeniert wurde Eagle Eye von D.J. Caruso, der zuvor mit Shia LaBeouf Disturbia gedreht und damit ein Quasi-Remake von Alfred Hitchcocks Das Fenster zum Hof abgeliefert hatte. Auch Eagle Eye orientiert sich an dem Suspense-Meister und setzt stark auf das Motiv eines unschuldig verfolgten Mannes, der in eine Verschwörung gerät.

Mann unter Feuer ist ein abgründiger Rachefeldzug

Weiter geht es mit Mann unter Feuer, der die nervenaufreibende Paranoia von Eagle Eye gegen eine ordentliche Portion Rache tauscht. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der ehemalige Agent John W. Creasy (Denzel Washington), der dem Alkohol verfallen ist und nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mann unter Feuer schauen:

Mann unter Feuer - Trailer (Deutsch)

Wenig motiviert nimmt er einen neuen Job an: In Mexiko-Stadt soll er als Bodyguard auf die Tochter einer reichen und einflussreichen Familie aufpassen: Pita (Dakota Fanning). Kaum lernt er das Mädchen kennen, wird Pita Opfer einer Geiselnahme und Creasy sieht sich gezwungen, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen.

Mann unter Feuer ist der zweite Film in der fruchtbaren Zusammenarbeit von Denzel Washington und Regisseur Tony Scott, zu der weiterhin Crimson Tide, Déjà Vu, Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 und Unstoppable gehören. Der Selbstjustizthriller dürfte aber mit Abstand das abgründigste Werk der beiden sein.

Wann laufen Eagle Eye und Mann unter Feuer im TV?

Der Action-Marathon beginnt heute Abend am 22. April 2025 um 20:15 Uhr auf Tele 5. Eagle Eye ist als erster Film an der Reihe. Mann unter Feuer folgt um 22:40 Uhr. Die Wiederholung von Eagle Eye läuft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 02:05 Uhr. Mann unter Feuer gibt es am Freitag um 23:50 Uhr nochmal zu sehen.

Wenn ihr die Filme lieber streamen möchtet, könnt ihr das bei folgenden Anbietern tun: