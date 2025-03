Heute im TV: 3,5 Stunden Action-Marathon mit Arnold Schwarzenegger und einem seiner besten Filme

Heute kommt ein echter Action-Klassiker und gleichzeitig einer der besten, ehrlichsten Filme des ganzen Genres im TV – und er ist nicht einmal allein.

Action satt könnt ihr euch heute im TV zu Gemüte führen. Gleich zwei Ausnahmefilme der etwas härteren Gangart laufen direkt hintereinander. Erst geben sich in The Expendables 3 unglaublich viele Action-Veteranen ein Stelldichein und im Anschluss macht Arnie in Das Phantom Kommando kurzen Prozess mit einer ganzen Insel.

Darum geht's in The Expendables 3 mit fast allen Action-Stars, die es gibt

Dieses Mal bekommt es die Söldnertruppe rund um Barney Ross (Sylvester Stallone) und Lee Christmas (Jason Statham) mit dem Waffenhändler und Oberfiesling Conrad Stonebanks (Mel Gibson) zu tun. Wichtig ist dabei aber eigentlich nur, dass auch Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Dolph Lundgren, Terry Crews und Harrison Ford die Fetzen fliegen lassen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu The Expendables 3 anschauen:

The Expendables 3 - Trailer (Deutsch) HD

Was passiert in Das Phantom Kommando, dem Action-Klassiker schlechthin?

Die Geschichte von Das Phantom Kommando könnte nicht klassischer klingen: Der ehemalige Elitesoldat John Matrix (Arnold Schwarzenegger) will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und sich um seine Tochter Jenny (Alyssa Milano) kümmern. Dann tauchen allerdings einige Bösewichte auf und entführen die Tochter. Also bläst John Matrix zum Gegenangriff und macht sie alle platt.

Das Phantom-Kommando ist einer der besten Arnie- und Action-Filme überhaupt

Ehrlicher und geradliniger kann man einen Action-Film eigentlich nicht gestalten. Wie Arnold Schwarzenegger hier einfach alles dem Erdboden gleichmacht, um seine Tochter zu retten, ist eine echte Wohltat. Da wird nicht lange gefackelt, sondern komplett übertrieben. Das heißt in diesem Fall, dass die Ein-Mann-Armee schlechthin so viele Waffen wie nur irgend möglich schultert und unzähligen Fieslingen die Lichter ausknipst.

Wenn ihr stattdessen oder im Anschluss einen eher ungewöhnlicheren, moderneren Action-Thriller sehen wollt, können wir euch diesen Streifen empfehlen, der bei Netflix streamt: Es handelt sich dabei um einen Action-Kracher mit richtig abgefahrener Idee, der nach 9 Jahren jetzt endlich fortgesetzt wird.

TV oder Stream: Wann und wo kommen The Expendables 3 und Das Phantom Kommando?

Wenn ihr euch dem Action-Marathon hingeben wollt, müsst ihr am heutigen Montag, den 17. März ab 20:15 Uhr bei Kabel Eins einschalten. Zuerst kommt The Expendables 3 und dann Phantom Kommando um 22:40 Uhr. Eine Nacht später folgt die Wiederholung ab 22:10 Uhr.

Selbstverständlich gibt es die beiden Action-Kracher auch online. Das Phantom Kommando zum Beispiel auf Disney+ und The Expendables bei Amazon Prime in der Streaming-Flat.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.