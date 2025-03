Heute im TV: Action-Kracher mit richtig abgefahrener Idee, der nach 9 Jahren jetzt endlich fortgesetzt wird

Dieser Action-Kracher hat einen Helden, den man wohl erstmal unterschätzen würde. Heute läuft der Ben Affleck-Thriller im TV, bald startet Teil 2 endlich im Kino.

Wenn man an Buchhalter und Mathematik denkt, ist Spannung und Action wohl nicht die erste Assoziation. Doch The Accountant zeigt, wie gut das zusammenpasst. Der Thriller mit Ben Affleck läuft heute im TV. Einschalten lohnt sich auch deshalb, weil der zweite Teil kurz vor dem Kinostart steht.

The Accountant im TV: Darum geht es im spannenden Thriller

Christian Wolff (Affleck) hat sich als Buchhalter einen Namen gemacht, wobei ihm sein Asperger-Syndrom in die Karten spielt. Das mathematische Genie arbeitet für gefährliche kriminelle Organisationen, um deren schmutzige Geschäfte zu verschleiern. Als ihm jedoch der Steuerfahnder Ray King (J.K. Simmons) auf den Versen ist, sieht er sich gezwungen, einen legalen Auftrag anzunehmen.

Zusammen mit der Buchhalterin Dana (Anna Kendrick) soll er die Unregelmäßigkeiten in den Büchern der Firma Living Robotics untersuchen. Schon bald stößt er auf eine Verschwörung, die ihn und seine Kolleg:innen in Gefahr bringt.

Ben Affleck in The Accountant: Vom Mathe-Nerd zum Killer

Regisseur Gavin O'Connor inszenierte 2016 den Thriller, der uns einen kuriosen Helden präsentiert. Denn Christian Wolff ist auch am Abzug präzise und verwandelt sich blitzschnell vom Mathe-Genie im Anzug zum eiskalten Killer am Maschinengewehr. Die originelle Idee überzeugt auch unsere Community, die The Accountant mit sehenswerten 7,2 von 10 Punkten bei über 3.600 Stimmen bewertet.

Überzeugen konnte der Thriller auch an den Kinokassen, wo er ein Einspielergebnis von 153 Millionen US-Dollar bei Produktionskosten von 40 Millionen generierte. Jetzt, nach 9 Jahren, kehrt Ben Affleck in The Accountant 2 endlich in seine beliebte Action-Rolle zurück. Am 24. April startet die Fortsetzung in den Kinos, also das perfekte Timing, um sich das Original vorher nochmal anzusehen. Auf dem Regiestuhl sitzt wieder O'Connor und neben Affleck werden auch andere Stars aus dem ersten Teil wieder zu sehen sein.

Wann läuft der spannende Action-Thriller The Accountant im TV?

Kabel eins bereitet euch bestens auf den Kinostart von Accountant 2 vor und zeigt den ersten Teil am heutigen Mittwoch, den 05. März 2025 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung gibt es dann in der Nacht auf den 06. März um 01:00 Uhr. Alternativ könnt ihr The Accountant zum Beispiel bei Netflix streamen oder bei Amazon Prime mit Kauf- und Leihoptionen sehen.