Heute im TV: 5 Stunden Agenten-Action-Marathon, der beste Unterhaltung bietet

Bei VOX laufen heute gleich zwei Teile der wohl legendärsten Agenten-Filmreihe am Stück. Sie sorgen für kurzweilige Action-Unterhaltung in Bestform.

Keine andere Reihe liefert seit so vielen Jahrzehnten verlässlichere Agenten-Action-Unterhaltung wie das James Bond-Franchise. Die einzelnen Filme kann man wirklich immer wieder schauen und so trifft es sich gut, dass am Donnerstagabend gleich zwei richtig gelungene Roger Moore-Bonds im Fernsehen laufen.

Zwei Bond-Filme sorgen im TV für klassische Agenten-Action-Unterhaltung

Los geht's mit James Bond 007 - In tödlicher Mission. Mit Roger Moore in der Agentenrolle wurde das Franchise nach dem überdrehten Sci-Fi-Bond Moonraker wieder auf den Boden zurückgeholt. In diesem Teil der Reihe muss 007 die Fracht eines gesunkenen britischen Spionageschiffs sichern. Der Lenkwaffen-Computer soll vor allem nicht in die Hände der feindlichen Russen fallen.

Schaut hier noch einen Trailer zu In tödlicher Mission:

James Bond 007 - In tödlicher Mission - Trailer (Deutsch) HD

Mit In tödlicher Mission bekommen Franchise-Unterhaltung in klassischster Bestform geboten. Exotische Schauplätze, viel Action und lässige Unterhaltung verschmelzen zum gewohnten Bond-Cocktail – wobei sich die überzogenen Gadgets hier im Rahmen halten und wieder stärker auf geerdete Gefechte gesetzt wird.

Ähnlich gestaltet sich auch James Bond 007 - Octopussy, der direkt danach läuft. Diesmal verfolgt Moore als Bond den Bösewicht Kamal Khan (Louis Jourdan), der für den Mord des Agenten 009 (Andy Bradford) verantwortlich ist. Außerdem plant dieser mit dem sowjetischen General Orlov (Steven Berkoff) einen Raketenangriff auf eine amerikanische Luftwaffenbasis. 007 muss also nichts weniger als den Ausbruch des Dritten Weltkriegs verhindern.

Dabei erweist sich auch Octopussy als absolut gelungener Bond-Blockbuster, in dem alle über die Jahre aufgebauten Erfolgselemente großartig zusammengeführt werden.

Wann laufen die beiden Bond-Filme im TV?

VOX strahlt James Bond 007 - In tödlicher Mission am 23. Januar 2025 ab 20:15 Uhr aus. Im Anschluss folgt um 22:55 Uhr Octopussy. Mit Werbeunterbrechungen geht der 007-Marathon insgesamt bis 01:30 Uhr. Alternativ könnt ihr beide Bond-Teile bei Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.