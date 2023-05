Heute im TV: Action-Meisterwerk von Avatar 2-Genie, das nach 29 Jahren neu aufgelegt wurde

Heute läuft im TV ein Action-Meisterwerk von Avatar 2-Macher James Cameron. Der Agenten-Kracher mit Arnold Schwarzenegger kehrte erst kürzlich mit einer Serie zurück.

James Cameron muss darauf achten, nicht größenwahnsinnig zu werden. Mit Avatar - Aufbruch nach Pandora, Avatar 2: The Way of Water und Titanic hat er immerhin bei drei der fünf erfolgreichsten Filme aller Zeiten Regie geführt. Aber schon vor dem Dreigespann an Mega-Hits veröffentlichte er Meisterwerke. Heute im TV läuft etwa True Lies - Wahre Lügen mit Arnold Schwarzenegger in einer James Bond-Rolle.



Im TV: Action-Kracher True Lies bekam dieses Jahr eine Serien-Fortsetzung

Harry Tasker (Schwarzenegger) lebt in zwei Welten. Für Frau Helen (Jamie Lee Curtis) und Tochter Dana (Eliza Dushku) ist er ein langweiliger Vertreter für Firmensoftware, für die Vereinigten Staaten ist er ein Elite-Agent, der das Land vor den gefährlichsten Bedrohungen schützt. Als seine Ehe zu scheitern droht, inszeniert Harry für Helen eine fingierte Agentenmission als Adrenalinkick. Und natürlich wird die Action-Fantasie plötzlich von den echten bösen Buben geentert.

True Lies war eine der letzten großen Action-Rollen Arnold Schwarzeneggers. Und entpuppte sich an den Kinokassen als Hit. Kein Wunder vielleicht, dass jahrelang über eine Neuauflage nachgedacht wurde. Sie erschien schließlich ganze 29 Jahre nach dem Kinofilm in Form der Serie True Lies mit Steve Howey in Schwarzeneggers Rolle.

Wann läuft True Lies vom Avatar 2-Macher James Cameron im TV?

True Lies läuft am heutigen Samstag, den 6. Mai 2023, um 20.15 Uhr auf RTL II. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 3.35 Uhr nachholen. Neben Schwarzenegger, Curtis und Dushku ist unter anderem Bill Paxton (Edge of Tomorrow) vor der Kamera zu sehen.



