Heute im TV: Diese zwei Filme markieren das Ende von Arnold Schwarzeneggers goldener Action-Ära

Arnold Schwarzenegger ist für seine Karriere als 80er-Action-Held bekannt. Heute im TV laufen zwei Filme, die das Ende seiner goldenen Zeit einläuteten.

Muskelberge, Explosionen, klingende Kinokassen: Ende der 80er, Anfang der 90er kam niemand an Leinwand-Überheld Arnold Schwarzenegger vorbei. Doch die Zeiten änderten sich. Ein größenwahnsinniger Action-Flop versetze seinem Höhenflug einen ersten Tiefschlag. Das Ende seiner goldenen Star-Ära markierten allerdings ihre letzten großen Erfolge, die heute im TV laufen:

True Lies - Wahre Lügen aus dem Jahr 1994 um 20.15 Uhr auf RTL II

Eraser aus dem Jahr 1996 um 23.10 Uhr auf RTL II

Schaut euch hier den Trailer zu True Lies an:

True Lies - Trailer (Deutsch)

Wie endete Arnold Schwarzeneggers große Action-Ära?

Der Übergang aus dem Action-Jahrzehnt der 80er begann für Schwarzenegger mit einem Knall: Mit dem bombastischen Erfolg von Terminator 2 setzte er sich deutlich vor seinen ewigen Haudrauf-Konkurrenten Sylvester Stallone. Doch das Ende ihrer Ära war abzusehen, und die Zeichen zeigten sich überall.

Spezialeffekte aus dem Computer liefen aufwändigen echten Explosionen und Schießereien den Rang ab, Zuschauer fühlten sich mehr zu glaubhafteren Jedermännern und -frauen hingezogen als den unzerstörbaren Muskelkolossen des vergangenen Jahrzehnts. Als Beispiel dafür führen viele etwa die Einspielergebnisse von Independence Day aus dem Jahr 1996 an.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Eraser an:

Eraser - Trailer (English)

Am meisten aber hatten womöglich die Bizeps-Heroen selbst ihre zweidimensionalen, mit ganzen Waffenkammern und pointensüchtigen Kalauern beladenen Figuren satt. Schwarzeneggers wie auch Stallone versuchten sich vermehrt an Comedy-Rollen, mit recht unterschiedlichem Erfolg.

Zwei Action-Kracher im TV markieren Schwarzeneggers Ende als Action-Star

True Lies und Eraser markieren daher Arnold Schwarzeneggers letzte große Auftritte als Action-Star der alten Schule. Denn während die aberwitzige Agenten-Story von True Lies und das geradlinige Zeugenschutz-Abenteuer Eraser im Tonfall sehr unterschiedlich sind, haben sie doch eins gemein: Sie verlassen sich vorrangig auf Arnold Schwarzenegger als Kassenmagnet.

Das war zu diesem Zeitpunkt noch von Erfolg gekrönt: True Lies spielte weltweit knappe 380 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo ) ein, Eraser verbuchte mit 242 Millionen noch einen soliden Erfolg (via Box Office Mojo ). Doch in der folgenden Zeit wurde klar, wie sehr sich die Zeiten zu ändern begannen.

© Jugendfilm Verleih GmbH Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis in True Lies

Die Solo-Star-Strategie war danach nämlich von Flops wie The 6th Day, Collateral Damage oder dem neueren The Last Stand geprägt. Schwarzeneggers Karriere als Action-Star ist selbstredend nicht vorüber, doch sie verdankt ihre Langlebigkeit seitdem entweder großen Franchises (Terminator 3) oder der Wirkung geballter Star-Power (Expendables, Escape Plan).

Dass die brachialen 80er vorbei sind, hat auch ihr Gutes: Die Gegenwart glänzt mit einer bunten Vielzahl an neuen Held:innenfiguren.

Langjährige Action-Fans stimmt ihr Niedergang dennoch immer etwas traurig. Man bekommt eine ganz besondere, diffuse Ahnung von einstiger Macht, wenn man ein Film-Poster in den Händen hält, das eine einzige Casting-Information in riesigen roten Lettern krönt: "SCHWARZENEGGER".

Wie gefallen euch True Lies und Eraser?