Heute im TV: Bildgewaltiges 2,5-Stunden-Epos mit Christian Bale, das in 3 Ländern verboten wurde

Vor elf Jahren verkörperte Christian Bale in Exodus: Götter und König Moses. Der epische Bibelfilm von Ridley Scott löste gleich mehrere Kontroversen aus. Heute Abend läuft er im Fernsehen.

Einer der wenigen Regisseure, die den Monumentalfilm im 21. Jahrhundert am Leben halten, ist Ridley Scott. Mit Gladiator und Königreich der Himmel hat er gleich zwei moderne Klassiker des Genres geschaffen. 2014 wagte er sich an seinen ersten Bibelfilm: Exodus: Götter und Könige erzählt die Geschichte von Moses.

Gespielt wird Moses von Christian Bale. Genauso wie das Casting von Joel Edgerton als Ramses II. wurde diese Entscheidung schon während den Dreharbeiten des 2,5-Stunden-Epos kritisiert. Der Vorwurf: Whitewashing. Obwohl der Film in Ägypten spielt, entschied man sich dazu, die Protagonisten mit weißen Darstellern zu besetzen.

Der Exodus-Skandal erklärt: Historische Ungenauigkeiten und die Personifizierung von Gott



Trotz lautstarker Widerstände kam der Film im Dezember 2014 in die Kinos. In drei Ländern wurde er dennoch (teilweise) verboten: in Ägypten, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emirate. Nachfolgend findet ihr die Gründe dafür.

Hier könnt ihr den Trailer zu Exodus: Götter und Könige schauen:

Exodus - Trailer (Deutsch) HD

Das ägyptische Kulturministerium sprach ein Verbot für Scotts Bibelfilm aus, da es sich angeblich um "einen zionistischen Film" handelte, wie der Guardian damals berichtete. Der Zionismus ist eine jüdische Bewegung, bei der es darum geht, einen selbstständigen Nationalstaat für Menschen jüdischen Glaubens in Palästina zu schaffen.

Als weitere Begründung für das Verbot in Ägypten wurden "historische Ungenauigkeiten" genannt. Exodus suggeriert etwa, dass der Bau der Pyramiden durch Moses und die jüdischen Sklaven bewerkstelligt wurde. Dabei handelt es sich jedoch um einen Mythos. Ausgehend von historischen Befunden haben Arbeiter die Pyramiden errichtet.

In Marokko erhielt Exodus zuerst einen regulären Kinostart, wurde aber kurzfristig vom Moroccan Cinematography Center aus dem Programm gezogen. Ausschlaggebend dafür war die Personifizierung der Stimme Gottes. Wie bei Deadline steht, durfte der Film erst nach Dialoganpassungen in einer zensierten Version gezeigt werden.

In den Vereinigten Arabischen Emirate entschied das National Media Council, dass Exodus nicht gezeigt werden dürfe. "Wir haben festgestellt, das es nicht nur viele Fehler im Bezug auf den Islam, sondern auch im Bezug auf andere Religionen gibt", zitierte der Independent die Begründung des gestrichenen Kinostarts.

Wann läuft Exodus: Krieg der Götter heute im TV?

Exodus: Krieg der Götter läuft heute Abend am 22. Februar 2025 um 22:20 Uhr auf VOX. Die Ausstrahlung geht bis 01:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Dafür könnt ihr den Film bei Disney+ im Streaming-Abo so oft schauen, wie ihr wollt.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.