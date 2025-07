Heute im TV: Der beste Film einer Reihe, die es seit 63 Jahren (!) gibt

Am Samstag läuft der dritte Teil einer Reihe im TV, die es bis heute auf stolze 25 Filme bringt. Dieser Film aus dem Franchise ist der absolute Höhepunkt.

Vor 63 Jahren wurde der Grundstein für eine Filmreihe gelegt, die heute zu den beliebtesten der Welt gehört. Die Rede ist von James Bond 007 jagt Dr. No, mit dem der ikonischste Spion der Filmgeschichte erstmals ins Kino gebracht wurde.

Am Samstagabend läuft mit Goldfinger der dritte Teil des Franchises im TV, der in unserem Moviepilot-Redaktionsranking aller 007-Filme den ersten Platz belegt. Viele Bond-Fans dürften eine ähnliche Meinung haben.

Bester James Bond-Teil im TV: Goldfinger ist die perfekte 007-Mission

Im dritten Teil der 007-Reihe bekommt es Sean Connery als James Bond mit dem reichen Betrüger Auric Goldfinger (Gert Fröbe) zu tun. Aus der Mission wird schnell ein persönlicher Rachefeldzug, bei dem auch die 007-Mitstreiterin Pussy Galore (Honor Blackman) und der Handlanger Oddjob (Harold Sakata) mit seinem tödlichen Hut mitmischen.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zum Bond-Höhepunkt Goldfinger schauen:

Jams Bond Goldfinger - Trailer (Englisch)

Nach Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau war Goldfinger der erste Bond-Film, in dem alle Markenzeichen der Reihe in Perfektion vereint wurden. In unserem 007-Ranking schreibt Chefredakteurin Jenny Jecke über den Film unter anderem:

Man könnte stundenlang über den Einfluss von Goldfinger auf die Popkultur reden, doch darüber sollte man nicht vergessen, wie wahnsinnig unterhaltsam, stylisch und intensiv der Film noch immer daherkommt.

Entscheidend für diese zeitlose Kraft ist auch Schurke Auric Goldfinger. Der hält sich nicht wie megalomanische Kollegen im Hintergrund. Schon früh etabliert der Film die Konkurrenz der beiden überheblichen Männer und kostest sie mit jeder weiteren Station aus.



Wann läuft Goldfinger im TV?

Vox strahlt das Bond-Meisterwerk am Samstag, dem 26. Juli 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Goldfinger bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einem Streaming-Abo ist der Film derzeit nirgends verfügbar.