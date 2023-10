Heute im TV: Der erste Film einer riesigen Sci-Fi-Reihe, deren neuer Teil seit 3 Jahren in Arbeit ist und 168 Millionen Dollar kostet

Im Jahr 1979 legt ein genialer Regisseur den Grundstein für eine der beliebtesten Sci-Fi-Reihen überhaupt. Heute läuft der Kult-Film im TV. Wie geht es weiter mit dem Franchise?

Alles begann als Low-Budget-Projekt, heute kosten die Produktionen hunderte Millionen Dollar. Von einer Kult-Reihe hat sich Mad Max zu einem Mega-Franchise entwickelt. Am Sonntag läuft der erste Teil im TV und die Unterschiede zum neuen Film, der nächstes Jahr erscheinen soll, sind gewaltig.

Was passiert in Mad Max 1?

Warner Bros. Mad Max

Das dystopische Australien in nicht allzu ferner Zukunft: Eine brutale Motorradgang, deren Mitglieder sich Höllenjockeys nennen, zieht mordend durch die Gegend und hat die Kontrolle über die schier endlosen Highways im Outback übernommen. Die Main Force Patrol versucht mit allen Mitteln gegen die Gangs vorzugehen. Und der junge Max Rockatansky (Mel Gibson) gehört zu den besten Streifenpolizisten.

Die Mad Max-Reihe wird nächstes Jahr noch größer

Auf Mad Max folgten in den 1980er Jahren zwei Fortsetzungen. Dann legte die Reihe eine dreißig Jahre lange Pause ein. Erst 2015 erschien der gefeierte Fury Road, der das Franchise auf ein ganz neues Level hob. Regisseur George Miller inszenierte bislang jeden Franchise-Beitrag.

2024 soll das Fury Road-Prequel Furiosa in die Kinos kommen, das Charlize Therons Figur in den Fokus stellt – allerdings in einer jüngeren Version, die von Anya Taylor Joy gespielt wird. Seit 2020 befindet sich das Projekt in Entwicklung, 168 Millionen US-Dollar soll der Dreh kosten. Zu Vergleich: Teil 1 kostete nur 200.000 US-Dollar .

Erfahrt hier alles zu Mad Max Furiosa: Start, Handlung und mehr

Wann und wo läuft Mad Max im TV?

Tele 5 zeigt Mad Max am Sonntag um 22:25 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht auf Montag um 2:30 Uhr. Ihr könnt die Reihe zudem bei Amazon und anderen Händlern leihen.

