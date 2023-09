Seit 3 Jahren ist der gewaltige Sci-Fi-Blockbuster in Arbeit, der 168 Millionen Dollar kostet: Was über die Mad Max-Vorgeschichte Furiosa bekannt ist

Wann kommt Mad Max: Furiosa in die Kinos? Seit neun Jahren warten Sci-Fi-Fans auf Nachschub aus der Wahnsinnsschmiede von George Miller. Die guten Nachrichten: Der Start ist nicht mehr fern und das Projekt sieht großartig aus.

Im Jahr 2015 überrollte Mad Max: Fury Road weltweit die Kinos. George Miller setzte seine Sci-Fi-Reihe aus den 80ern fort, aber damit hatte niemand gerechnet: Fury Road begeisterte mit handgemachter, extrem dynamischer Action und nie dagewesenen Endzeit-Bildern – und mit der neuen Hauptfigur Furiosa (Charlize Theron), die das Franchise-Urgestein Max Rockatansky (Tom Hardy) verdrängte.

Fast ein Jahrzehnt später soll die Vorgeschichte von Fury Road in die Kinos kommen. Der Fokus des Sci-Fi-Films spiegelt sich schon im Titel wider: Furiosa. Erfahrt hier alles über das neue Mega-Projekt.

Wann kommt Mad Max: Furiosa in die Kinos?

Mad Max: Furiosa soll planmäßig am 23. Mai 2024 in den deutschen Kinos starten, also fast exakt 9 Jahre nach Fury Road. Hinter dem Termin steht ein dünnes Fragezeichen, weil wir derzeit wenig von dem Projekt hören, was sich nach dem großen Hollywood-Streik aber ändern kann. Es gibt zumindest keine Berichte, die Terminschwierigkeiten andeuten.

Handlung: Worum geht es in Mad Max: Furiosa?

Mad Max: Furiosa spielt ca. 15 Jahre vor Fury Road und wird einige Lücken in der Geschichte von Charlize Therons Figur füllen. Die offizielle Handlung lautet so: "Als die Welt untergeht, fällt Furiosa einer Biker-Horde um den Warlord Dementus in die Hände. Auf ihrem Weg durch die Einöde gelangen sie zur Zitadelle von Immortan Joe. Während die beiden Kriegsherren um die Führung ringen, muss Furiosa viele Prüfungen bestehen. Sie versucht, nach Hause zurückzukehren."

Besetzung: Wer spielt alles in Mad Max: Furiosa mit?

Furiosa ist hochkarätig besetzt. Gemäß der zeitlichen Lage werden wir einige jüngere Versionen von bekannten Figuren sehen, Charlize Theron und Tom Hardy sind nicht mehr dabei. Das sind die Darstellerinnen und Darsteller von Furiosa laut der gut informierten IMDB :

Von Chris Hemsworth als Immortan Joe gibt es bereits Bilder:

Extrem aufwendiger Dreh: Wie teuer war Mad Max: Furiosa ?

Eine Produktion wie Furiosa braucht einen langen Atem. Im Oktober 2020 gab Warner Bros. grünes Licht und die Vorbereitungen für Furiosa starteten, wie Deadline berichtete . Eineinhalb Jahre später begannen unter der Regie von George Miller die Dreharbeiten in Australien. Wiederum ein halbes Jahr später, Ende Oktober 2022, waren die Drehs offiziell beendet. "Was für ein Ritt", schrieb Anya Taylor-Joy anschließend bei Instagram.

So sahen die Dreharbeiten von Furiosa aus:

Bis zu 168 Millionen Dollar soll Furiosa gekostet haben. Es ist laut Deadline die teuerste australische Produktion der Geschichte: Über 233 Millionen Dollar sollen in die australische Wirtschaft geflossen sein. Der Betrag wurde durch Steueranreize wieder gemindert, berichtete Variety . Was wir daraus mitnehmen sollten: Die Produktion von Furiosa war ähnlich gewaltig wie die von Fury Road.

Wird Furiosa wie Mad Max Fury Road?

Einen Film wie Mad Max: Fury Road hat es seit der Veröffentlichung nicht mehr gegeben. Die größtenteils handgemachten Action-Sequenzen sind riskant, teuer und schwer zu reproduzieren. Aber wenn ein Filmemacher es schafft, das Fury Road-Gefühl wieder aufleben zu lassen, dann eben der Fury Road-Regisseur George Miller mit einem Film aus dem Mad Max-Universum. Alles, was wir bislang über Furiosa wissen, spricht für ein weiteres Action-Feuerwerk.

