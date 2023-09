Heute im TV: Der Harry Potter-Film, der eine der düstersten Szenen der gesamten Fantasy-Reihe streicht

Am Samstag strahlt Sat.1 einen Harry Potter-Film aus, der auf viele Szenen aus dem Buch verzichten musste. Eine gestrichene Passage hätte den Fantasy-Blockbuster noch düsterer und tragischer gemacht.

Buchverfilmungen können selten alles an Handlung abdecken, was in den Vorlagen steckt. Ein Beispiel dafür liefert auch die Harry Potter-Reihe, deren fünfter Teil den umfangreichsten Roman als Grundlage hat. Die Harry Potter und der Orden des Phönix-Adaption ist mit 138 Minuten dafür einer der kürzesten Filme des Franchises geworden und strich viele Szenen aus dem Buch.

Um eine Kürzung in dem Fantasy-Blockbuster, der am Samstag bei Sat.1 läuft, ist es aber besonders schade. Sie hätte dem fünften Harry Potter-Film noch mehr tragische Tiefe verliehen.

Fünfter Harry Potter-Film verzichtet auf tragische Neville-Hintergrundgeschichte

Neben dem bekannten Hogwarts-Krankenflügel wird im fünften Harry Potter-Band auch erstmals das St.-Mungo-Hospital für Magische Krankheiten und Verletzungen vorgestellt. Hier besuchen die Weasleys mit Harry den verletzten Mr. Weasley. Neben einem Wiedersehen mit Gilderoy Lockhart kommt es hier vor allem zu einer detaillierten Erklärung der Hintergrundgeschichte von Nevilles Eltern.

Mehr dazu lesen: Harry Potter und der Orden des Phönix: Diese 9 wichtigen Dinge fehlen im Film



Im Buch wird die grausame Vergangenheit von Alice und Frank Longbottom geschildert. Beide kannten als Auroren während des ersten Zaubererkriegs den Aufenthaltsort von Dumbledore und wurden dafür von Bellatrix, Rodolphus und Rabastan Lestrange in den Wahnsinn gefoltert.

Danach kamen sie ins St.-Mungo-Hospital, wo sie den Rest ihres Lebens blieben. Die Tat gilt im Harry Potter-Universum als eine der grausamsten überhaupt und hätte den fünften Film noch deutlich düsterer gemacht.

Wann läuft Harry Potter und der Orden des Phönix im TV?

Sat.1 strahlt den fünften Teil der Fantasy-Reihe am 30. September 2023 um 20:15 Uhr aus. In einer Streaming-Flatrate könnt ihr den Blockbuster zurzeit nirgends schauen.

Hört auch den Streamgestöber-Podcast darüber, warum deutsches TV so langweilig ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.