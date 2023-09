Heute im TV: Der überragende Beginn einer der besten Sci-Fi-Trilogien, die über 2,4 Milliarden eingespielt hat

Auf ProSieben läuft am Sonntagabend der erste Guardians of the Galaxy-Teil. Es ist der Startschuss einer der besten Sci-Fi-Trilogien überhaupt, die extrem erfolgreich war.

Mit dem ersten Guardians of the Galaxy-Film drehte James Gunn einen überragenden Marvel-Blockbuster als Sci-Fi-Spektakel, das für viele sogar über den neuen Star Wars-Sequels steht. Neben dem ersten Teil, den ProSieben am Sonntagabend ausstrahlt, drehte Gunn noch zwei Fortsetzungen, wobei die gesamte Guardians-Trilogie an den Kinokassen extrem erfolgreich war.

Die Guardians of the Galaxy-Filme spielten über zwei Milliarden Dollar ein

Mit einem Durchschnitt von 7,9 zählt der MCU-Blockbuster für die Moviepilot-Community zu den drei besten Superhelden-Filmen überhaupt. Besser sind nur The Dark Knight und Joker bewertet. Diese Beliebtheit spiegelte sich auch finanziell wieder. Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2 und Guardians of the Galaxy Vol. 3 spielten laut The Numbers an den weltweiten Kinokassen gut 2,48 Milliarden Dollar ein.

Wann läuft Guardians of the Galaxy im TV?

ProSieben strahlt den ersten Teil der Marvel-Trilogie am 10. September um 20:15 Uhr aus. Wer da keine Zeit hat, kann Guardians of the Galaxy auch bei Disney+ im Abo * streamen.

