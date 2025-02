Heute im TV: Die wahre Geschichte einer der größten Legenden der Menschheitsgeschichte

In diesem fesselnden Biopic wird die Geschichte einer der größten Musiklegenden aller Zeiten erzählt. Dazu bekommt ihr noch großartige Songs zu hören, die seit Jahrzehnten überdauern.

Queen ist eine der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten und veröffentlichte in knapp 20 Jahren 14 Alben und sechs Nummer-Eins-Hits. Bereits 2002 zeigte das Musical We Will Rock You, wie großartig sich die Lieder der britischen Band in einer fiktiven Geschichte erzählen lassen. Dennoch dauerte es weitere 16 Jahre bis ihre Musik auch im Film zu hören war. Heute läuft das Biopic Bohemian Rhapsody im TV.

Bohemian Rhapsody im TV: Ein schüchterner Sänger wird zur Legende auf der Bühne

Der mit vier Oscars prämierte Film erzählt die Bandgeschichte von Queen, legt den Fokus aber vor allem auf Frontmann Freddie Mercury (Rami Malek). 1970 suchen die Musiker Brian May, Roger Taylor und John Deacon nach einem neuen Frontmann für ihre Band. Als der schüchterne Farrokh Bulsara sein Interesse ankündigt, ahnt niemand, welch kraftvolle Stimme und furchtlose Bühnenpräsenz hinter der unscheinbaren Fassade schlummert. Schon bald stellt sich der große Erfolg ein und ein Hit jagt den nächsten, doch der Ruhm birgt auch Schattenseiten für die Band, vor allem aber für Freddies Leben.

Fesselndes Biopic, das nicht ohne Kritik bleibt

Schon alleine wegen der großartigen Hits lohnt es sich Bohemian Rhapsody zu sehen und mehr über die kreativen Prozesse der Band und Songs zu erfahren. Herzstück ist Rami Malek mit seiner zurecht Oscar-gekrönten Performance, der die Zuschauer in seinen Bann zieht und uns ein Stück Freddie zurückbringt.

Doch die turbulente Produktionsphase hat auch Spuren hinterlassen. So wurde noch während der Dreharbeiten Regisseur Bryan Singer gefeuert. Nicht ohne Kritik blieben auch die starken CGI-Effekte insbesondere während des legendären Live AIDS Konzerts und die 1.000 Schnitte, die einen schwindelig zurücklassen.

So rund und voller Tabubrüche wie das Elton John-Biopic Rocketman ist Bohemian Rhapsody nicht, dennoch ist der Film absolut sehenswert und entführt uns wieder in den Zauber einer Legende, die Millionen von Menschen noch immer begeistert.

Wann läuft das Oscar prämierte Biopic im TV?

Freddie Mercury und Queens Geschichte seht ihr am heutigen Sonntag, den 23. Februar 2025 um 20:15 Uhr auf Sat.1. Das Biopic wird in der Nacht auf den 24. Februar um 01:35 Uhr wiederholt. Wer Bohemian Rhapsody verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Disney+ streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.