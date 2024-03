Heute im TV: Dieser James Bond-Film ist viel besser als sein Ruf und hat eine zweite Chance dringend verdient

Die James Bond-Reihe hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Ausgerechnet der große Jubiläums-Bond nach der Jahrtausendwende musste sehr viel Kritik einstecken. Heute läuft er im Fernsehen.

Das hatten sich die James Bond-Verantwortlichen sicherlich anders vorgestellt: Stirb an einem anderen Tag kam 2002 als 20. Film der beliebten Agentenreihe ins Kino und sollte zur großen Blockbuster-Party einer Leinwandlegende werden. Pierce Brosnans vierte Mission im Geheimdienst Ihrer Majestät kam aber nicht gut an.

Obwohl Stirb an einem anderen Tag an den Kinokassen ein Erfolg war, zeigten sich Kritik und Publikum nur mäßig begeistert von dem überladenen Action-Kracher, der neben einem Laser-Satelliten mit einem unsichtbaren Auto aufwartete. Für viele Fans hatte Stirb an einem anderen Tag damals den Bogen eindeutig überspannt.

Heute könnt ihr euch Brosnans letzten Bond im TV anschauen.

Stirb an einem anderen Tag: Pierce Brosnan stürzt sich in ein düsteres und explosives James Bond-Finale

Nach all den Jahren kann ein neuer Blick auf das verlachte Bond-Finale der Brosnan-Ära nicht schaden. Denn hier finden sich durchaus einige spannende Dinge, angefangen bei der actiongeladenen Eröffnungssequenz in Nordkorea, die mit ein paar der düstersten Bilder und härtesten Entscheidungen der gesamten Reihe aufwartet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Stirb an einem anderen Tag schauen:

Stirb an einem anderen Tag - Trailer (Deutsch) HD

Bond befindet sich auf einer Undercover-Mission, fliegt auf, gerät in Gefangenschaft und wird gefoltert. Zudem verliert der MI6 das Vertrauen in ihn. Brosnans Bond wirkte selten so zerbrechlich und verloren wie nach dem Gefangenaustausch auf der nebligen Brücke nach dem Madonna-Song. Umso explosiver wird der Teil danach.

Auf das ungemütlich Opening folgt eine temporeiche Reise rund um den Globus, von Kuba bis in die Hallen eines riesigen Eispalasts vor der traumhaften Kulisse Islands. Dort tritt Bond gegen den größenwahnsinnigen Milliardär Gustav Graves (Toby Stephens) an. Unterstützung erhält er von der schlagfertigen NSA-Agentin Jinx (Halle Berry).

Ein überbordender Bond-Film voller CGI-Effekte, der ganz dem Zeitgeist des Blockbuster-Kinos der frühen 2000er Jahre entspricht: Von dieser Ausgelassenheit hat sich die Reihe in der Craig-Ära komplett verabschiedet. Was jedoch keinesfalls bedeutet, dass Brosnans hemmungsloser Bond-Abschied keine Daseinsberechtigung mehr hat.

Im Gegenteil: Gerade die Kontraste machen die Bond-Reihe so spannend. Nach über 60 Jahren können wir trotz vieler wiederkehrender Elemente auf ein äußerst vielseitiges Franchise zurückblicken, das verschiedene Strömungen des Blockbuster-Kinos abdeckt. Wir dürfen gespannt sein, welche Richtung der nächste Bond einschlägt.

James Bond: Wann läuft Stirb an einem anderen Tag im TV?

Stirb an einem anderen Tag läuft heute Abend, am 23. März 2024, um 22:55 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 01:35 Uhr. Die Wiederholung folgt am 30. März 2024 um 03:35 Uhr. Im Streaming-Abo steht der Film aktuell bei keinem Anbieter zur Verfügung. Alternativ könnt ihr Brosnans Bond-Finale bei Amazon Prime Video und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen schauen.