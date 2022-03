Heute im TV: Dieser Sci-Fi-Film mit Keanu Reeves ist einer der größten Flops seiner Karriere

RTL II strahlt heute den Sci-Fi-Film Replicas mit Keanu Reeves aus. Der Streifen ist an den Kinokassen aber genauso durchgefallen wie bei der Kritik und wurde zum Flop.

Im Science-Fiction-Bereich war Keanu Reeves als Neo in Matrix Teil einer echten Kultreihe, zu der erst letztes Jahr der vierte Teil erschienen ist. In dem Genre hat der Schauspieler aber nicht nur Erfolge gefeiert.

Heute Abend um 22:00 Uhr strahlt RTL II Replicas als deutsche Free-TV-Premiere aus. Der Sci-Fi-Film, in dem Reeves als Wissenschaftler seine verunglückte Familie klonen will, hat aber nicht gerade die Massen bewegt. Er wurde vielmehr zu einem der größten Flops in der Karriere des Schauspielers.

Replicas mit Keanu Reeves ist bei Kritik und Publikum gnadenlos durchgefallen

Nach der Veröffentlichung sorgte der Sci-Fi-Film für das schlechteste US-Startwochenende in der Karriere des Stars. In über 2.200 Kinos spielte Replicas mit Keanu Reeves gerade mal 2,5 Millionen Dollar ein. Anschließend wurde es nicht gerade besser. Weltweit konnte der Film laut Box Office Mojo nur rund 9,3 Millionen Dollar bei einem Budget von gut 30 Millionen Dollar einspielen.



Ein gefloppter Film muss jedoch nicht gleich schlecht sein. Qualitativ ist Replicas aber auch alles andere als positiv angekommen. Bei dem US-Kritikenportal Rotten Tomatoes kommt der Sci-Fi-Streifen nur auf einen mageren Kritikendurchschnitt von 11 Prozent. Einzelne Auszüge bemängeln an Replicas grottige CGI-Effekte und ein schreckliches Drehbuch voller Logikfehler und lachhafter Entwicklungen.

Bei der Moviepilot-Community kommt der Sci-Fi-Flop immerhin auf eine Durchschnittswertung von 5,4 bei über 500 Bewertungen. Nach einer Empfehlung schreit aber auch dieser Wert nicht gerade.

