Heute im TV: Düstere Version eines Sci-Fi-Meisterwerks von Steven Spielberg, die sehr gut, aber viel zu unbekannt ist

Der deutschsprachige Sci-Fi-Film The Trouble With Being Born erinnert auf den ersten Blick an Spielbergs Meisterwerk A.I. Der Geheimtipp, der am Samstag bei 3sat läuft, begeistert aber auf eigene Art.

Mit A.I. – Künstliche Intelligenz hat Steven Spielberg ein Sci-Fi-Meisterwerk gedreht, in dem ein Ehepaar den Verlust des eigenen Sohns in der Zukunft mithilfe eines adoptierten Androidenkinds verarbeiten will.

Eine ähnliche Story schildert der deutsch-österreichische Sci-Fi-Film The Trouble With Being Born von 2021, den 3sat am Samstag ausstrahlt. Der abgründige Genre-Geheimtipp ist aber kein Abklatsch, sondern beeindruckt auf eigene, verstörende Weise.

Sci-Fi-Geheimtipp im TV: Darum geht es in The Trouble With Being Born

In der Story des Films von Regisseurin Sandra Wollner lebt das künstlich erschaffene Mädchen Elli (Lena Watson) mit ihrem Schöpfer Georg (Dominik Warta) zusammen, den sie Papa nennt. Nach einem Zwischenfall verirrt sich Elli im Wald und wird von einem Autofahrer zur 70-jährigen Anna (Ingrid Burkhard) gebracht. Die baut das Mädchen wiederum zu ihrem 60 Jahre zuvor verstorbenen Bruder Emil um.



The Trouble With Being Born erinnert grob an Steven Spielberg-Meisterwerk, ist aber viel abgründiger

Auf den ersten Blick erinnert die anfängliche Handlung von The Trouble With Being Born an Spielbergs Sci-Fi-Meisterwerk. Wollners Version der Androiden-Story geht aber noch viel abgründigere Wege. Schnell stellt sich heraus, dass Elli für ihren Erschaffer nicht nur ein Kinderersatz ist. Beide teilen sich auch ein Bett zusammen, wobei sexuell explizite Szenen nie gezeigt, sondern nur (teils sehr klar) angedeutet werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spielbergs A.I. schauen:

A.I. Künstliche Intelligenz - Trailer (Deutsch)

Die Thematik eines missbrauchten Androiden wird durch die schaurig-unberechenbare Figur von Elli selbst ergänzt. Dadurch wird nie klar, wann gewaltsame Ausbrüche drohen könnten. The Trouble With Being Born schneidet ähnliche Themen wie Spielbergs A.I. an, wenn es um menschlichen Verlust geht, der mithilfe eines Sci-Fi-Ansatzes therapiert wird.

Wollners mitunter extrem beklemmender Film zeigt aber auch eine menschliche Welt aus der Außenseiterperspektive eines nicht-menschlichen Wesens. Das erinnert manchmal an Jonathan Glazers brillanten Under the Skin und wird durch die nüchterne, unaufgeregte Machart zu seinem ganz eigenen Biest von einem Film.

Wann läuft The Trouble With Being Born im TV?

3sat strahlt den Sci-Fi-Film am 6. April 2024 um 23:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr The Trouble With Being Born bis zum 6. Mai 2024 zwischen 22 Uhr und 6 Uhr in der 3sat-Mediathek streamen.