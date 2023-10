Bei Amazon: Ein Action-Kracher mit Sylvester Stallone, dessen Fortsetzung der schlimmste Film seiner Karriere ist

Bei Amazon gibt es einen Actionfilm mit Sylvester Stallone zu kaufen, in dem der Genre-Gigant auf seinen größten Rivalen trifft. Das Sequel kann Stallone absolut nicht ausstehen.

Was passiert, wenn zwei Naturgewalten nach über 30 Jahren Rivalität auf der Leinwand kollidieren? Escape Plan passiert. 2013 trafen die Action-Giganten Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger dort zum ersten Mal als Hauptdarsteller aufeinander. Den Film gibt es bei Amazon zum Kaufen und Leihen. Aber während Teil 1 ein echtes Kino-Ereignis war, entwickelte sich der Nachfolger Escape Plan 2: Hades aus Stallones Sicht zur Katastrophe.

Bei Amazon: Gefängnis-Action mit Sylvester Stallone, der das Sequel abgrundtief hasst

Escape Plan dreht sich um den Gefängnis-Experten Ray Breslin (Stallone), der unschuldig in einem von ihm selbst entworfenen Gefängnis interniert wird. Der vermeintlich ausbruchsichere Bau beherbergt auch den Häftling Swan (Schwarzenegger), der sich mit Breslin einen Weg in die Freiheit bahnen will.

Bis heute besitzt die Escape Plan-Reihe drei Teile. Nach dem Erstling ging es aber erst einmal steil bergab: Escape Plan 2: Hades erntete unterirdische Kritiken (via Rotten Tomatoes ) und wird von Stallone selbst gehasst. "Der grauenhafteste Film, in dem ich je das Pech hatte, mitzuspielen", kommentierte er das Sequel auf Instagram.

Seinem Text nach zu urteilen, war Stallone auf Teil 3, Escape Plan 3 - The Extractors, wieder richtig stolz. Nichtsdestotrotz herrscht seit dessen Veröffentlichung 2019 Funkstille im Ausbruch-Franchise.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

