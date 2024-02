Heute im TV: Einer der besten Abenteuerfilme, der euch mit seinen wunderschönen Bildern über 130 Minuten lang den Atem raubt

Heute Abend könnt ihr einen überwältigenden Abenteuerfilm im Fernsehen schauen, der die Legende von Pocahontas in wunderschönen, aber auch zutiefst traurigen Bildern erzählt.

Kaum jemand bringt dermaßen verlässlich große Bilder ins Kino wie Terrence Malick. Zwar meldet sich der US-amerikanische Regisseur nur alle paar Jahre mit einem neuen Werk zurück. Wenn einer seiner Filme aber die Leinwand erobert, dürfen wir uns auf eine außergewöhnliche Seherfahrung einstellen, die lange nachhallen wird.



Einer seiner eindrucksvollsten Filme stammt aus dem Jahr 2005 und entführt weit in die Vergangenheit. The New World schließt als eine Mischung aus Abenteuer-, Historien- und Liebesfilm an die Entdeckung Amerikas an und erzählt die Pocahontas-Geschichte in atemberaubenden Bildern, die ebenso einen zerreißenden Schmerz in sich tragen.

The New World von Terrence Malick: Abenteuer-Meisterwerk erzählt Pocahontas-Geschichte wie noch nie zuvor

Die Geschichte von The New World setzt im Jahr 1607 ein. Drei Schiffe der Virginia Company haben den britischen Heimathafen verlassen und bereiten sich auf die Ankunft in der neuen Welt vor. An Bord befindet sich auch der rebellische John Smith (Colin Farrell), der bald auf die Häuptlingstochter Pocahontas (Q'Orianka Kilcher) trifft.

Hier könnt ihr den Trailer zu The New World schauen:

The New World - Trailer (English)

Die Ureinwohner:innen treten der kolonialen Macht überaus skeptisch gegenüber. Die Menschen aus England bringen Gewalt und Unheil an den Ort, der einst so friedlich und paradiesisch war. Sie schürfen den Boden auf, fällen Bäume und errichten eine Stadt im Schlamm, in der der Tod der einzige regelmäßige Besucher ist.

Selten lagen in einem Malick-Film Schönheit und Hässlichkeit so eng beieinander wie in The New World. Seinen überwältigenden Naturaufnahmen setzt er Bilder von Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit entgegen. Eben noch strömte durch den Film ein Hauch von Hoffnung, da breitet sich Elend und Leid vor unseren Augen aus.

Poetisch fügt Malick die unterschiedlichen Eindrücke zu einem emotionalen Epos zusammen, das sich mit zermürbender Sorgfalt entfaltet und auf dem schmalen Grat zwischen Entdeckung und Eroberung balanciert. In The New World kollidiert der von Menschen verursachte Schrecken mit dem zerbrechlichen Wunder der Welt.

Ein erstaunlicher Geschichtsfilm, der nicht referiert, sondern uns erleben lässt. Besonders inspirierend auf dieser Reise ist die Arbeit von Kameramann Emmanuel Lubezki, der mit natürlichem Licht wunderschöne Gemälde schafft, genauso wie die Musik von James Horner, dessen erhabene Klänge uns direkt in die Vergangenheit transportieren.

Gigantischer Abenteuerfilm: Wann läuft The New World im TV?

The New World läuft heute Abend, am 6. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 2:30 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon mit diversen Kauf- und Leihoptionen streamen.

