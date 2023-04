Heute im TV: Einer der besten Action-Filme der letzten Jahre, mit unglaublichen Stunts und Henry Cavill in Topform

Bevor im Sommer Teil 7 in den deutschen Kinos startet, läuft heute Abend Mission: Impossible – Fallout mit Tom Cruise und Henry Cavill im Fernsehen. Es ist einer der besten Actionfilme des 21. Jahrhunderts.

Die Mission: Impossible-Reihe ist ein Garant für herausragende Action. Seit dem Auftakt reiht sich eine nervenaufreibende Actionszene an die andere, während Tom Cruise beweist, dass niemand in Hollywood so gut rennen kann wie er. Diese Fertigkeit kann er vor allem in Mission: Impossible – Fallout unter Beweis stellen.

Im sechsten Teil der Agentenreihe sprintet er durch die Straßen von London und schreckt ebenfalls nicht vor schwindelerregenden Höhen zurück. Doch er ist nicht allein: Ex-Superman-Darsteller Henry Cavill nimmt in Mission: Impossible – Fallout einen prominenten Part ein und liefert eine seiner besten Performances ab.

Heute im TV: Mission: Impossible – Fallout läuft heute Abend um 22:15 Uhr im ZDF. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 00:15 Uhr.

Gigantisches Action-Feuerwerk: Mission: Impossible 6 punktet mit Tom Cruise und Henry Cavill

Während Ethan Hunt (Cruise) im Auftrag des IMF unterwegs ist, bekommt er den SAD-Agenten August Walker (Cavill) an die Seite gestellt. Sie sollen die böse Organisation Die Apostel aufhalten, die aus den Überresten des Syndikats hervorgegangen sind, das wir in Mission: Impossible – Rogue Nation kennengelernt haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mission: Impossible – Fallout schauen:

Mission Impossible: Fallout - Trailer (Deutsch) HD

Dass Cruise zusammen mit Regisseur Christopher McQuarrie ein Action-Feuerwerk sondergleichen auf die Beine stellen kann, sollte an diesem Punkt niemanden mehr überraschend. Die größte Entdeckung von Mission: Impossoble – Fallout ist daher die raue Seite von Cavill, der allein durch seinen Schnurrbart eine unglaubliche Präsenz in dem Film einnimmt. Bis zur letzten Minute gibt der Star aus The Witcher alles.

Wann startet Mission Impossible 7 im Kino?

Der nächste Mission: Impossible-Film steht bereits in den Startlöchern. Teil 7 startet am 13. Juli 2023 in den deutschen Kinos und trägt den Zusatztitel Dead Reckoning Teil Eins. Wie die Geschichte endet erfahren wir ein Jahr später mit Dead Reckoning Teil Zwei.

