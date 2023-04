Heute im TV: Einer der besten Filme der 90er, von dem es tatsächlich ein Remake gibt

Heute kommt einer der besten Hollywood-Filme der 90er im Fernsehen, in dem Tom Hanks die amerikanische Geschichte durchspielt. Mittlerweile gibt es sogar ein Remake von Forrest Gump.

Sechs Oscars, darunter einer für Hauptdarsteller Tom Hanks, und ein beeindruckendes Einspielergebnis – das ist die offizelle Ausbeute von Robert Zemeckis' Forrest Gump. Die Erzählung des etwas einfältigen Südstaaten-Jungen, der eher zufällig über die Meilensteine der Geschichte des 20. Jahrhunderts stolpert, zählt zu den Klassikern des 90er-Jahre-Pop-Kinos, das ein erwachsenes Publikum mit rührenden Storys und innovativen Effekten in die Kinos lockte. Heute kommt der mal belustigende, mal zu Tränen verletende Film im Fernsehen. Und wer davon nicht genug bekommt, sollte sich das Remake anschauen.

Forrest Gump wird am heutigen 12. April ab 20:15 Uhr bei Kabel eins ausgestrahlt.

ausgestrahlt. Wer ihn verpasst hat, kann den Film unter anderem im Abo von Paramount+ streamen

Tom Hanks spielt in Forrest Gump eine seiner bekanntesten Rollen

Auf den Bus wartend berichtet der in Alabama geborene Forrest Gump (Tom Hanks) von seinem bewegten Leben als zunächst körperlich und, mit einem IQ von 75, geistig benachteiligter, von seinen Mitschülern gehänselter, Junge, der nicht nur den berühmten Hüftschwung von Elvis Presley erfindet, sondern auch ein berühmter Footballspieler, Ping Pong-Champion, Langstreckenläufer und gefeierter Kriegsheld wird. Durch all seine Erlebnisse zieht sich die Liebe zu seiner besten Freundin Jenny (Robin Wright), die immer zu ihm gehalten hat.

Paramount Forrest Gump

Forrest Gump basiert auf einem Roman von Winston Groom, in dem die Hauptfigur, anders als in der Adaption, mit einem Orangutan in den Weltraum fliegt. Ob die Inklusion dieser Episode die hervorragende Moviepilot-Community-Bewertung von 8,2 Punkten noch weiter in die Höhe getrieben hätte, ist ungewiss.



Letztes Jahr wurde das Remake von Forrest Gump veröffentlicht

2018 machte sich jedenfalls der indische Superstar Aamir Khan (3 Idiots) an ein Remake von Forrest Gump. Vergangenes Jahr erschien der Film dann endlich in den deutschen Kinos. Khan spielt darin Laal Singh Chaddha, der ähnlich wie das amerikanische Original, zum direkten Zeugen großer Ereignisse der indischen Geschichte wird.

Schaut euch den Trailer für das Remake Laal Singh Chaddha an:

Laal Singh Chaddha - Trailer (English Subs) HD

Im Gegensatz zum großen Vorbild enttäuschte das indische Remake an den Kinokassen und spielte nicht einmal sein Budget wieder ein.

Falls ihr neugierig seid, könnt ihr Laal Singh Chadha in Deutschland (exklusiv) bei Netflix streamen.

