Heute im TV: Einer der besten Jason Statham-Filme, den kaum jemand auf dem Schirm hat

Jason Statham kehrt bald mit The Beekeeper in die Kinos zurück. Heute Abend könnt ihr einen seiner besten Action-Filme schauen, der von der ungewöhnlichen Chemie mit Hauptdarstellerin Melissa McCarthy lebt.

Heute kommt eine der besten Action-Komödien der letzten Jahre im Fernsehen. Spy - Susan Cooper Undercover lockt mit einer exzellenten Besetzung, cleveren Action-Szenen und reichlich Humor. Ganz oben auf der Liste der Gründe, diesen Film zu schauen, stehen zwei Namen: Melissa McCarthy und Jason Statham.

Darum geht's in der Action-Komödie

Melissa McCarthy spielt Susan Cooper, eine Mitarbeiterin der Geheimdienstbehörde CIA. Susan führt allerdings kein Agentinnen-Leben in Saus und Braus, sondern hilft den James Bonds und Jason Bournes dieser Welt von ihrem gemütlichen Schreibtisch aus. Das ändert sich, als ihr Kollege Bradley (Jude Law) bei einem Auftrag in die Bredouille gerät. Susan reist nach Paris, um die mögliche Strippenzieherin (Rose Byrne) ausfindig zu machen. Währenddessen trifft sie auch Macho-Top-Agent Rick Ford (Jason Statham) wieder. Die beiden werden ein ungleiches Duo.

20th Century Pictures

Spy - Susan Cooper Undercover ist die zweite Action-Komödie von Regisseur Paul Feig mit der vor allem als Komikerin bekannten Melissa McCarthy. In Taffe Mädels spielte er bereits mit Buddy-Action-Klischees, als er McCarthy an die Seite von Sandra Bullock stellte. In Spy nimmt er das Agenten-Genre aufs Korn, in dem er den untypischen (aber fähigen) James Bond-Ersatz Susan Cooper auf ein von Jason Statham gespieltes Action-Stereotyp prallen lässt.

Aus den Spannungen ergeben sich einige herrliche Gags, die auch der unverkennbaren Chemie zwischen Statham und McCarthy zu verdanken sind. Und falls euch das nicht überzeugt: Laut Rotten Tomatoes ist Spy mit 95 Prozent der Jason Statham-Film mit dem besten Kritiken-Durchschnitt. Nach Spy ist man vor allem traurig, dass Statham Expendables-Gurken in die Welt setzt, statt Action- oder Romantische Komödien mit Melissa McCarthy zu drehen.

Die beiden stellen aber nicht den einzigen Grund dar, Spy - Susan Cooper Undercover zu schauen. Mit Rose Byrne ist eine herrlich garstige Bösewichtin an Bord, während Paul Feig und sein Team sichtlich Mühe in die Action-Choreografien gesteckt haben. Spy parodiert Agenten- und Action-Filme, aber seine Küchen-Fights und Verfolgungsjagden können mit den ernsten Vertretern dieser Genres mithalten.

So kannst du Spy - Susan Cooper Undercover schauen

Spy - Susan Cooper Undercover wird am heutigen 9. Januar ab 20:15 Uhr bei kabel eins ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft am Mittwoch, 22:35 Uhr.



Die Agenten-Komödie gehört aber auch zum Katalog von Disney+. Jason Stathams neuer Film The Beekeeper startet unterdessen am 11. Januar in den deutschen Kinos.

