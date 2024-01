"Ich kann es nicht mehr erwarten": Neuer Trailer zu The Rookie Staffel 6 heizt Fans mit einer Sache an, die nichts mit Nathan Fillion zu tun hat

The Rookie-Fans warten sehnsüchtig auf Staffel 6 der Hit-Serie. Ein neues Video begeistert jetzt viele Zuschauer:innen mit Bildern von ihrem Lieblingspaar.

Für viele Fans ist The Rookie eine Umarmung in Uniform. Das liegt nicht nur an der charmanten Hauptfigur John Nolan (Nathan Fillion), sondern auch an den vielen Liebespaaren der Serie. Ein neues Video auf Instagram schürt jetzt die Vorfreude auf Staffel 6 der Serie und enthüllt, von welchem Pärchen die Fans am meisten begeistert sind.

The Rookie ist nicht nur Nathan Fillion: Von einem Paar kriegen Fans nie genug

"Ich kann es nicht mehr erwarten", ist etwa auf Instagram zu lesen, und "ich zähle die Tage". Prominent ist aber vor allem die Vorfreude auf "Chenford": Das Liebespaar Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter) ist den Fans besonders ans Herz gewachsen.

"Ich brauche mehr Chenford", schreibt ein Fan. Ein anderer behauptet: "Wir wissen alle, dass Leute nur wegen Chenford zuschauen werden". "Chenford jeden Tag, den ganzen Tag", freut sich ein dritter.

Wie CBR unter anderem vermutet, lieben Fans Chen und Bradford vor allem wegen ihrer authentisch wirkenden Beziehung. Die romantischen Verhältnisse der Protagonisten gelten neben der actionreichen Handlung als einer der größten Reize der Serie.

ABC Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter) in The Rookie

Wann kommt The Rookie Staffel 6 nach Deutschland?

Bis die Fans "Chenford" in neuen Abenteuern beobachten dürfen, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Staffel 6 soll am 20. Februar 2024 in den USA starten. Wir rechnen Ende 2024 mit der Veröffentlichung in Deutschland. Hierzulande gibt es The Rookie neben vielen Alternativen auch bei Netflix zu streamen.

