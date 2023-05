Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, der nach 2 Stunden Hochspannung mit einem grandiosen Ende begeistert

Heute läuft eines der größten Sci-Fi-Highlights aller Zeiten im TV. Der Zeitreisefilm mit Bruce Willis fesselt mit gewaltigen Bildern und einem tollen Ende.

Im TV: Bruce Willis muss in Zeitreise-Sci-Fi die Menschheit vor einer Seuche retten

Bruce Willis hat viele grandiose Rollen gespielt. Seinen wohl einzigartigsten Auftritt hat er im Sci-Fi-Meisterwerk 12 Monkeys , das heute im TV läuft. Skurrile Bilder, eine einzigartige Story und tolle Schauspielleistungen

Im Jahr 2035 hat ein Virus große Teile der Menschheit ausgerottet. Der Häftling James Cole (Willis) wird in der Zeit zurückgeschickt, um die Katastrophe zu verhindern. Aber bei dem Trip geht etwas schief, er landet in einer psychiatrischen Klinik des Jahres 1990 und begegnet dem radikalen Aktivisten Jeffrey Goines (Brad Pitt), der mit dem Virus in Zusammenhang steht. Doch der fehlerhafte Zeitreise-Mechanismus zerrt ihn bald weiter, unter anderem auf ein Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs.

Terry Gilliams 12 Monkeys gilt heute vielen als Meisterwerk, und nicht ohne Grund. Grandioses Produktionsdesign und ein einzigartiger Look, der unter anderem mit Fischaugen-Linsen und anderen optischen Finessen arbeitet, machen den Film extrem unterhaltsam. Von den Bestleistungen der Schauspieler:innen, allen voran Willis und Pitt, ganz zu schweigen.



Wann läuft 12 Monkeys im TV?

12 Monkeys läuft am heutigen Dienstag, den 30. Mai 2023, um 22.25 Uhr auf Nitro. Neben Willis und Pitt ist unter anderem Christopher Plummer (Knives Out) im Film zu sehen. Bei den Sci-Fi-Dreharbeiten quälte Gilliam Pitt mit einem gemeinen Trick.

