Brad Pitts bizarrste Sci-Fi-Rolle ist so gut, weil der Regisseur ihn mit einem fiesen Trick quälte

Ob als verzweifelter Detective, griechischer Sagenheld oder Fitness-Trainer mit dem IQ eines Laternenpfahls: Brad Pitt schlüpft durch seine Rollen wie ein Chamäleon durchs Geäst. Manche sind womöglich mit gemischten Erinnerungen verbunden: Auf Amazon und Netflix finden sich etwa einige seiner absoluten Hass-Rollen. Womöglich gehört dazu auch seine brillante Performance im Sci-Fi-Meilenstein 12 Monkeys: Regisseur Terry Gilliam triezte ihn während des Drehs nämlich mit einem hinterhältigen Trick.

Sci-Fi-Regisseur provozierte eine von Brad Pitts besten Leistungen mit einer Gemeinheit

In der skurrilen Dystopie um einen Zeitreisenden (Bruce Willis), der den künftigen Untergang der Menschheit durch einen Virus verhindern soll, spielt Pitt dabei eine großartige Rolle: Seine Figur Jeffrey Goines ist Patient einer Psychiatrie, in die Willis' Protagonist nach einem Trip aus der Zukunft eingeliefert wird. Und seine psychologische Verfassung ist recht leicht zu erkennen.

Denn Goines ist ein paranoides, ultranervöses Wrack, das Cole mit dem Takt eines Maschinengewehrs mit seinen Beobachtungen und antikapitalistischen Ansichten beharkt. Eine Rolle mit derart viel Dynamik in Dialog und Schauspiel braucht gemeinhin eine Menge Vorbereitung.

Laut Screen Rant war sich Gilliam daher nicht sicher, ob Brad Pitt für die Besonderheiten der Rolle bereit war: Er erwog, den Star zu einem Sprachcoach zu schicken, der ihm die rasende, zittrige Geschwindigkeit von Goines antrainieren sollte. Doch dann besann er sich auf eine viel simplere Methode.

Brad Pitt und Bruce Willis in 12 Monkeys

Er nahm Pitt einfach die Zigaretten weg. Durch den Nikotinentzug nervös geworden, ließ Pitt offenbar all seine Entspannung fahren und lieferte ein absolutes Bravourstück an verzerrter Psychotik ab: Dem Star in der Rolle von Goines zuzusehen ist einer der absoluten Höhepunkte von 12 Monkeys. Eine derart abgedrehte und entgrenzte Performance ist selbst in Pitts illustrer Filmografie eine Seltenheit.

Ob es dagegen mit dem Rauchstopp geklappt hat, ist eine Frage für die Boulevardpresse. Falls nicht, hätten die Fans gegen eine weitere Zusammenarbeit von Brad Pitt und Terry Gilliam sicher wenig einzuwenden.

