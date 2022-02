Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre, bei dem sich euer Gehirn verdreht

Heute läuft ein fantastischer Science-Fiction-Film im TV, einer der besten seit 2000. Wenn ihr auf Zeitreisen steht, solltet ihr dieses kleine Genre-Juwel unbedingt schauen.

Heute läuft ein Science-Fiction-Film im TV, der in gleich zwei großen Besten-Listen landete: Die 50 besten Sci-Fi-Filme nach Wertung der Moviepilot-Redaktion und die 50 besten Sci-Fi-Filme nach Wertung der Moviepilot-Community seit der Jahrtausendwende. Für einen recht kleinen Film wie Predestination ist das eine große Auszeichnung. Aber dieses verkopft-verstörende Zeitreise-Rätsel hat sie sich sehr verdient.

Heute im TV: Der Science-Fiction-Mindfuck Predestination

Predestination aus dem Jahr 2014 mit Ethan Hawke und Sarah Snook (Succession) in den Hauptrollen läuft heute um 20.15 Uhr bei Tele 5. Die Wiederholung folgt am 13. Februar um 22.15 Uhr. Außerdem wird der Film in der Mediathek des Senders abrufbar sein.

Schaut den Trailer zu Predestination

Predestination - Trailer (Deutsch) HD

Sci-Fi-Tipp: Darum lohnt sich das Zeitreise-Rätsel Predestination

Geradezu todesmutig stürzt sich Predestination in die vielen Widersprüche einer Zeitreise. Das hat mit den spielerischen Ansätzen von Zurück in die Zukunft oder auch Avengers: Endgame nichts mehr zu tun. Wer sich auf Predestination einlässt, muss dem Plot aufmerksam folgen und mitdenken. Dann macht der Film richtig Spaß.

Die Handlung kann eigentlich nur unzureichend beschreiben, was in Predestination passiert und was der Reiz des Film ist:

Ein Agent einer Geheimorganisation reist in dem australischen Sci-Fi-Thriller Predestination in der Zeit zurück, um den Lauf der Geschichte zu beeinflussen. Der Temporal Agent hatte Mitte der 1970er schwer verletzt eine Bombenexplosion überlebt. Nun bekommt er ein neues Gesicht – das von Ethan Hawke – und damit auch eine neue Chance.

TV-Tipp: Predestination unterläuft eure Erwartungen und verdreht euer Gehirn

Er reist als Undercover-Agent sieben Jahre zurück in die Vergangenheit, also ins Jahr 1963, um den sogenannten Fizzle Bomber bei seinen kriminellen Machenschaften aufzuhalten. Er soll den Menschen zur Strecke bringen, der in der Gegenwart sein Leben zerstört hat.

Der Agent arbeitet nun als Barkeeper und trifft auf einen androgyn aussehenden Gast, der sich selbst nur The Unmarried Mother (Sarah Snook) nennt und eine ganz besondere Lebensgeschichte zu erzählen hat.

Diese Lebensgeschichte nimmt einen großen Teil des Films ein und läutet einen der gewaltigsten und besten Twist der letzten Jahre ein, bei dem euch schwindlig werden wird. Predestination zu schauen, fühlt sich manchmal an wie die lustvolle Verfilmung eines aus dem Ruder gelaufenen Gespräches über die Machbarkeit und die Widersprüche von Zeitreisen. Und genauso müsst ihr ihn auch schauen.

