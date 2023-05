Heute im TV: Erbarmungsloses Action-Drama mit Brad Pitt, der beim Dreh an Shia LaBeoufs Gestank verzweifelte

Herz aus Stahl ist nicht nur eine nervenzerreißende Filmerfahrung, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt. Auch hinter den Kulissen kam es zu kriegerischen Angriffen – auf den Geruchssinn des Casts.

Kriegsfilme sind per se eine Extremerfahrung. Sowohl für die Personen, die vor den Fernsehern mitleiden. Als auch die Filmschaffenden, die es irgendwie schaffen müssen, fiktionalisierte historische Konflikte so zu inszenieren, dass das reale Leid und der Horror des Krieges nicht zum reinen Spektakel verkommt. Herz aus Stahl, in dem sich eine Gruppe von Soldaten in ihrem Panzer den Nazis entgegenstellt, gelingt das zu großen Teilen.

Der Kriegsfilm läuft am Freitag, dem 19.5., ab 22.30 Uhr bei RTLZWEI. Und das lohnt sich! Nicht nur, weil der Film bei Moviepilot mit einer vielversprechenden 6,6 bewertet wurde. Es gibt außerdem eine absolut absurde Behind-the-Scenes-Geschichte zum Dreh.

Darum geht es im actionreichen Kriegsfilm Herz aus Stahl

Der Zweite Weltkrieg ist im April 1945 fast vorbei, doch die letzen Kilometer ins Herz des Deutschen Reiches sind hart umkämpft. Deswegen bekommt Sergeant Don "Wardaddy" Collier (Brad Pitt), der vom Kampf an vorderster Front bereits gezeichnet ist, einen wichtigen Auftrag: Mit seinem Sherman-Panzer Fury soll er weit hinter die feindlichen Linien vorstoßen und sich auf eine schier unmögliche Mission begeben, um das Nazi-Regime endgültig in die Knie zu zwingen.

Dabei ist er natürlich nicht allein: Auf der Mission begleiten ihn fünf mal mehr, mal weniger erfahrene Soldaten: Bibel (Shia LaBeouf), Maschine (Logan Lerman), Gordo (Michael Peña) und Rattenarsch (Jon Bernthal). Schnell stellt sich heraus: Auf die Hölle, die sie im Revier des Feindes erwartet, sind sie nicht einmal im Ansatz vorbereitet.

Brad Pitt hätte sich wegen Shia LaBeoufs Geruch wohl eine Nase aus Stahl gewünscht

Der Dreh zu David Ayers Kriegsfilm war nicht nur mental, sondern auch körperlich herausfordernd. Schließlich ging es hier um unermessliches menschliches Leid mit realhistorischem Hintergrund. Mit einer Zusatzbelastung dürfte im Vorfeld aber niemand gerechnet haben: dem Körpergeruch von Shia LaBeouf.

Um sich besser in seinen Charakter Boyd "Bibel" Swan hineinfühlen zu können, nahm der Schauspieler nach eigener Aussage gegenüber Dazed "vier Monate lang kein Bad". Eine Tatsache, die beim Rest des Casts – darunter auch Brad Pitt – auf Unverständnis stieß, wie eine anonyme Quelle der britischen Daily Mail verriet :

Shia wurde von mehreren Leuten am Set verwarnt, einschließlich Brad Pitt und [Regisseur] David Ayer. Das nahm er aber nicht ernst. Am Ende musste er abseits vom restlichen Cast in einem kleinen Bed-and-Breakfast schlafen.

Wir sagen mal so: Ein Glück, dass sich bei zunehmend immersiver werdenden Heimkino-Erfahrungen das Thema Geruchs-Fernsehen noch nicht durchgesetzt hat. Wie herausfordernd Herz aus Stahl an allen anderen Fronten war, könnt ihr jetzt im TV sehen.

