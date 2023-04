Heute im TV: Explosives Action-Spektakel über Bombenentschärfer, dessen Fortsetzung sogar noch besser ist

Heute kommt ein Action-Feuerwerk bei Tele 5, in dem Superstar Andy Lau Bombenexplosionen in Hongkong verhindern muss.

Wer heute nach explosiver Spannung im TV-Programm sucht, sollte einen Blick auf den Hongkonger Blockbuster Shock Wave werfen. Darin terrorisiert ein Gangster die Metropole mit Sprengsätzen, um eine persönliche Vendetta durchzuführen.

Shock Wave kommt heute 22 Uhr bei Tele 5 im Fernsehen.

Wer den Film nachholen oder zu Ende schauen will, kann ihn bei Amazon und anderen Anbietern kaufen und leihen.

Der sehenswerte Shock Wave 2 ist ebenfalls bei Amazon erhältlich.

Shock Wave erzählt von einem explosiven Rachefeldzug

Andy Lau (Infernal Affairs) spielt in Shock Wave den Bombenentschärfer und Sprengstoff-Experten Cheung. Als Undercover-Agent infiltriert er die Bande eines auf Bomben spezialisierten Gangsters (Wu Jiang aus A Touch of Sin), der dadurch auffliegt.

Einige Monate ziehen ins Land und für Cheung beginnt ein neues Leben außerhalb der Undercover-Gefahrenzohne. Als Chef der Bombenentschärfungsabteilung und mit einer neuen Liebe an seiner Seite, sieht alles rosig aus. Wäre da nicht der Gangster Hung, der Rache für den Verrat des Spitzels üben will. Schon bald explodieren in der Stadt Bomben, Zivilisten geraten in tödliche Gefahr und Cheung hat einen Verdacht: Hung muss dahinter stecken.

Daraus spinnt Regisseur Herman Yau (The White Storm 2) einen Action-Film mit explosiven Einlagen und einigen demolierten Autos. Getragen wird die bombige Hetzjagd nach Sprengsätzen von Superstar Andy Lau, dem man eigentlich immer zusschauen kann, egal wie flach sein Charakter geschrieben wird.

Das Action-Spektakel hat eine Fortsetzung, die Teil 1 toppt

Shock Wave kam 2017 ins Kino und war ein großer Erfolg in den chinesischen Kinos. 2020 folgte dann die Fortsetzung, ebenfalls mit Andy Lau in der Hauptrolle, allerdings spielt er diesmal eine neue Figur. Sein Bombenentschärfer Poon gerät darin nach schwerwiegenden Verletzungen selbst in Verdacht, Teil einer Terror-Organisation zu sein. Teil 2 spielte weltweit über 200 Millionen Dollar ein und war der zehnterfolgreichste Film 2020. Teil 3 der Bombenentschärfer-Reihe wurde bereits geteast (via Far East Film ).

Schaut euch den Trailer für Shock Wave 2 an:

Shock Wave 2 - Trailer (Deutsch) HD

City Under Fire - Die Bombe tickt . Die Fortsetzung übertrifft den Vorgänger, erstens weil Laus Figur wesentlich komplexer angelegt ist. So kann der Schauspieler selten zu sehende, düstere Facetten zeigen.

Zum Zweiten legt Regisseur Yau in Sachen Action noch einen Zahn zu und fährt eine beeindruckende Materialschlacht bis hin zu einem hochspannenden Finale auf einer Brücke auf.

