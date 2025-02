Heute im TV: Extrem kontroverser Fantasy-Blockbuster, der Fans einer legendären Reihe bis heute spaltet

Heute läuft die moderne und lustige Neuinterpretation eines echten Kult-Klassikers im TV. Die rasante Fantasy-Action ist zwar besser ist als ihr Ruf, doch die Fan-Gemeinde bleibt gespalten.

1984 begeisterten vier Männer in Overalls das Kinopublikum, als sie in den Straßen New Yorks auf Geisterjagd gingen. 2016 wagte man sich dann mit dem gleichnamigen Film Ghostbusters an ein Reboot des Klassikers und setzte diesmal auf vier Frauen im Haupt-Cast, was bei vielen Fans nicht gerade für Begeisterung sorgte. Dabei hat der Blockbuster jede Menge Action und Humor zu bieten – davon könnt ihr euch heute im TV selbst überzeugen.

Fantasy-Blockbuster im TV: Vier Jägerinnen treten in die Fußstapfen der Ghostbusters

30 Jahre nach den damaligen Ereignissen machen die Geister wieder New York unsicher. Diesmal treten ihnen Erin Gilbert (Kristen Wiig), Abby Yates (Melissa McCarthy), Jillian Holtzmann (Kate McKinnon) und Patty Tolan (Leslie Jones) entgegen. Das ist auch höchste Zeit, denn ein Hausmeister lockt mit einer selbstgebauten Maschine Geister an. Darunter ist auch eines, das sogar Besitz von Menschen ergreifen kann.

Ghostbusters ist deutlich besser als sein Ruf

Schon im Vorfeld wurde der Neustart des Ghostbusters-Franchise in den sozialen Medien heiß diskutiert. Denn die Entscheidung, diesmal eine weibliche Hauptbesetzung an Board zu holen, löste bei einigen Fans große Abneigung aus. Sony-Chef Tom Rothman fand dafür mehr als deutliche Worte.

Die negative Stimmung wirkte sich wohl auch an den Kinokassen aus, wo der Film floppte. Dabei fielen die Wertungen gar nicht so schlecht aus: Immerhin besprachen auf Rotten Tomatoes 74 Prozent der Kritiker:innen den Film positiv. Die Spaltung unter den Fans zeigt sich aber schon in deren deutlich geringerer Bewertung von 49 Prozent. Das deckt sich auch mit den 2.006 Nutzer:innen unserer Community, die Ghostbusters mit 4,8 von 10 Punkten bewerteten. Nicht gerade ein Ritterschlag, doch so schlecht wie sein Ruf ist das Reboot nicht.

Immerhin stimmt auch hier, wie beim Original, die Chemie unter den Darstellerinnen. Zudem bekommt ihr zahlreiche Easter Eggs, witzige Gags und reihenweise Cameo-Auftritte geliefert. Ein unterhaltsamer Filmabend, der euch 117 Minuten Blockbuster-Action beschert. Wer vom Franchise nicht genug bekommen kann, darf sich schon ab dem 21. März über Nachschub freuen. Ghostbusters: Frozen Empire orientiert sich an dem Erfolgsrezept von Spider-Man.

Wann läuft Ghostbusters von 2016 im TV?

RTL 2 zeigt am heutigen Freitag, den 28. Februar 2025 um 20:15 Uhr das Fantasy-Reboot. Die Wiederholung gibt es am Sonntag, dem 02. März um 22:25 Uhr. Wer Ghostbusters im TV verpasst hat, kann den Film unter anderem bei WOW im Abo streamen oder bei Prime Video kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.