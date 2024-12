Neuer Ghostbusters-Film bei Netflix: Spider-Man-Erfolgsrezept soll frischen Wind bringen

Die Ghostbusters-Saga geht nicht nur im Kino weiter. Netflix hat mittlerweile zwei Projekte über die Geisterjäger in Entwicklung. Eines davon ist ein Animationsfilm nach Spider-Verse-Vorbild.

Auf Ghostbusters-Fans kommt in den nächsten Jahren eine Menge Film- und Serienspuk zu. Neben einer weiteren Fortsetzung Live-Action-Filmreihe, wurde 2022 eine brandneue Animationsserie für Netflix angekündigt. Doch das ist noch nicht alles: Neben der Serie ist jetzt auch ein ambitionierter Animationsfilm in Arbeit.

Netflix plant Ghostbusters-Film nach Spider-Man-Vorbild

Der anvisierte Ghostbusters-Animationsfilm stamm aus dem Hause Sony Animation, wo bereits die visuell atemberaubenden Spider-Verse-Filme entstehen. Wie man bei Deadline in Erfahrung gebracht haben will, soll das GB-Animationsprojekt dem Franchise, ähnlich wie die Spidey-Neuerfindung, frischen Wind einhauchen. Kris Pearn (Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2) ist als Regisseur vorgesehen, darüber hinaus hält man sich noch bedeckt, was Informationen angeht.

Für viele Kids der 80er und 90er Jahre zählte die Cartoon-Serie Real Ghostbusters ebenso zum Phänomen wie die Filme mit Bill Murray und Co. Den Zusatz "Real" gönnte man sich, weil fast gleichzeitig der gleichnamige Cartoon Ghostbusters (der mit dem Gorilla) veröffentlicht wurde, der sich auf eine 70er-Sitcom bezog und kurzfristig versuchte, auf den Geisterjägerzug aufzuspringen.

Das immer unübersichtlicher aussehende Ghostbusters-Franchise sieht mittlerweile folgendermaßen aus (in chronologischer Reihenfolge):

Wann mit den Netflix-Projekten zum Thema Ghostbusters zu rechnen ist, kann man nur schwer orakeln, da Animation viel Zeit in Anspruch nimmt und sich der Film zumindest noch in einer sehr frühen Phase befindet. Vor 2026 solltet man ihn nicht erwarten.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.