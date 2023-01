Heute im TV: Fast vergessene Fantasy mit Dwayne Johnson, bei der er die ganze Zeit Schamhaare im Gesicht trägt

Heute könnt ihr den Fantasy-Action-Kracher Hercules mit Dwayne Johnson im TV sehen. Um den wilden Look des Halbgottes herzustellen, griff der Maskenbildner zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

Dwayne Johnson gilt nicht als Bartträger. Der Actionstar zeigt seine Knochenstruktur und Muskelberge am liebsten blank epiliert. Warum das im Kontext von Hercules wichtig ist? Nun, darauf kommen wir später zurück. Ihr könnt den The Rock-lastigen Action-Kracher heute im TV sehen.

Worum geht es in Hercules?

Hercules - Trailer (Deutsch) HD

Hercules ist nicht besonders schlecht und nicht besonders gut (5,7-Wertung bei Moviepilot). Und seine Geschichte, die Steve Moores Graphic-Novel entstammt, reißt einen auch nicht vom Hocker. Nur die Besetzung ist spannend. Neben Dwayne Johnson sind Stars wie Ian McShane, Rufus Sewell, Joseph Fiennes, Peter Mullan und John Hurt in der modernisierten griechischen Götter-Sage zu sehen. The Rock, dessen Wrestling-Karriere damals noch nicht weit zurücklag, wurde natürlich als superstarker Halbgott und Sohn des Zeus besetzt.

Herkules ist ein mürrischer Ausgestoßener, der sich als Söldner beschäftigen lässt. Im Laufe der Jahre schart er sechs Freunde um sich. Gemeinsam reisen sie durch das alte Griechenland und machen im Austausch für Gold ihrem Ruf als furchteinflößende Kämpfer alle Ehre. Schließlich erhalten sie den Auftrag, das Heer des thrakischen Königs zur stärksten Armee aller Zeiten auszubilden, um einen tyrannischen Herrscher zu besiegen.

Heute denkt kaum noch jemand an den Film. Gäbe es da nicht diese Schamhaar-Geschichte und damit wären wir wieder bei Dwayne Johnsons eingangs erwähnter Bart-Allergie.

Wieso trug Dwayne Johnson ausgerechnet Yak-Schamhaare als Bart?

Die Story klingt ein bisschen wie ein Streich, den man auf einer Party einem betrunkenen Gast spielt, der kurz weggedöst ist. Nur dass Dwayne in diesem Fall die ganze Zeit hellwach war. Also, Dwayne Johnson trägt privat und in seinen meisten Filmen keinen Bart und wenn, dann nur Ziegenbärte wie in Fast and Furious als Hobbs. In Hercules war mehr Gesichtsbehaarung gefragt. Künstlicher Ersatz musste her.

In einem Interview zum Start des Films im Jahr 2014 erzählte Johnson, wie sein wilder Herkules-Look entstand.

Sie haben viel Zeit und Mühe in die Perücken und die Bärte gesteckt, man glaubt das kaum. Und übrigens, das Bart-Haar, es [...] musste stückweise angebracht werden. Also hab ich meinen italienischen Designer gefragt, ich sagt: 'Matteo, was ist das?'

Und Dwayne Johnson bekam eine Antwort, mit der er nicht rechnen konnte.

Er sagt, 'Oh, das ist Haar von einem Yak'. Und ich sage, 'Oh, das Yak, welcher Teil?' Und er legt das Haar auf mein Gesicht und sagt, 'Oh, von den Hoden.' Da sind die weichsten [Haare].

The Rock läuft in Hercules also 90 Minuten mit Tierschamhaaren rum. Denkt bitte konstant daran, wenn ihr den Film schaut, es wird den Unterhaltungswert nur steigern. Hier könnt ihr einen sehr genauen Blick auf die Yak-Haare in Dwayne Johnsons Gesicht werfen:

The Rock mit Yak-Bart Paramount/MGM

Wann und wo läuft Hercules im TV?

Ihr könnt Hercules heute um 20.15 Uhr bei VOX schauen. Eine Wiederholung gibt es nicht. Zum Streamen gibt es die Fantasy-Action ansonsten nur kostenpflichtig.