Heute im TV: Fortsetzung des wohl besten Sci-Fi-Films aller Zeiten, die nach 35 Jahren alle Erwartungen übertroffen hat

Es ist nicht leicht, einen sehr guten Film fortzusetzen. Besonders dann, wenn es sich bei diesem Film um das Sci-Fi-Meisterwerk Blade Runner handelt. Heute kommt das Sequel im TV.

Als Blade Runner 1982 ins Kino kam, war die Filmwelt noch nicht bereit für Ridley Scotts visionäres Science-Fiction-Epos. Zuerst wurde der Film vom Publikum verschmäht, ehe er zum Kultfilm avancierte. Inzwischen herrscht Einigkeit: Blade Runner ist einer der ganz großen Vertreter, wenn es um Science-Fiction im Kino geht.

Jahrelang hat Hollywood versucht, mehr aus der dystopischen Geschichte rund um den Blade Runner Rick Deckard herauszuholen. Sogar Scott war an der Entwicklung diverser Projekte beteiligt. Anfang der 2000er Jahre dachte er über eine Fortsetzung mit dem Arbeitstitel Metropolis nach, Ende der 2000er schwebte ihm eine Webserie vor.

Sci-Fi-Fortsetzung: Blade Runner 2049 kann tatsächlich mit dem grandiosen Original mithalten

Inzwischen wissen wir, dass keines dieser Projekte umgesetzt wurde. Stattdessen nahm in den 2010er Jahren die Fortsetzung Blade Runner 2049 an Form an. Während sich Scott dazu entschied, bei Alien: Covenant auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen, stellte sich Denis Villeneuve der geradezu unmöglichen Aufgabe, Blade Runner fortzusetzen.

Hier könnt den Trailer zu Blade Runner 2049 schauen:

Blade Runner 2049 - Trailer (Deutsch) HD

Wie schließt man nach über drei Dekaden einen dermaßen stilprägenden Film voller ikonischer Momente an? Mit Blade Runner 2049 hat Villeneuve eine außergewöhnliche Fortsetzung geschaffen, die nicht nur an die Nostalgie appelliert, sondern eine eigene Geschichte erzählt, die das Blade Runner-Universum weiterentwickelt.

Natürlich dürfen die überlebensgroßen Bilder einer verregneten Cyberpunk-Welt nicht fehlen. Blade Runner 2049 ist jedoch mehr als eine einfallslose Nachbildung des Originals. Vielmehr schickt Villeneuve Ryan Gosling als neuen Protagonisten los, um den Mythos des Vorgängers zu überprüfen, ehe er diesen persönlich trifft: Harrison Ford.

Zum Weiterlesen: Alle 7 Fassungen von Blade Runner im Überblick

Das Ergebnis ist ein Tauchgang in atmosphärische Bilderwelten von apokalyptischer Dimension, die beängstigend und unheimlich wirken und gleichzeitig trotzdem in den Bann ziehen. Blade Runner 2049 ist ein audiovisueller Rausch, der uns immer tiefer in die Schatten seiner unendliche faszinierenden Sci-Fi-Welt führt.

Sci-Fi-Meisterwerk: Wann läuft Blade Runner 2049 im TV?

Blade Runner 2049 läuft heute Abend am 18. Juni 2025 um 20:15 Uhr auf NITRO. Mit Werbung geht der Film bis 23:20 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video als Stream kaufen und leihen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.