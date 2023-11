Heute im TV: Genialer Sci-Fi-Film mit Arnold Schwarzenegger, der sich heute erschreckend real anfühlt

Bei NITRO läuft am Dienstagabend ein Sci-Fi-Kracher mit Arnold Schwarzenegger. Seine überzogene Story scheint unserer Realität immer näher zu kommen.

Mit subversiven und heftigen Meisterwerken wie Basic Instinct und Starship Troopers wurde Paul Verhoeven zum gefeierten Kult-Regisseur. Zu den stärksten Filmen des Niederländers zählt auch der Sci-Fi-Kracher Die totale Erinnerung - Total Recall mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. NEO strahlt den Blockbuster, der sich heutzutage teilweise beängstigend echt anfühlt, am Dienstag aus.

Sci-Fi-Kracher im TV: Das ist die Handlung von Total Recall

Die Story von Verhoevens Film spielt in der Zukunft, wo der Bauarbeiter Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) ein einfaches Leben mit seiner Ehefrau Lori (Sharon Stone) führt. Nach wiederkehrenden, intensiven Träumen vom Mars lässt er sich von einer Hightech-Firma künstliche Erinnerungen eines Urlaubs auf dem roten Planeten einpflanzen. Zurück in der Realität hat er in eine Identitätskrise und wird plötzlich für einen Doppelagenten gehalten.



Realität wurde teilweise von Sci-Fi-Konzept eingeholt

Verhoevens Film ist von 1990, doch das Konzept der Handlung wirkt mittlerweile nicht mehr ausgedacht. Durch Virtual-Reality-Brillen, die teilweise schon auf dem Markt sind und gerade immer professioneller und technisch versierter weiterentwickelt werden, scheint der künstliche Urlaub per Gedankeneinpflanzung aus Total Recall nicht mehr allzu weit von unserer Wirklichkeit entfernt zu sein.

Wann und wo läuft Total Recall mit Arnold Schwarzenegger im TV?

NEO strahlt den Sci-Fi-Film am 21. November 2023 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Total Recall bei Amazon Prime leihen oder kaufen.* In der Flat streamt der Film zurzeit nirgends.

