Heute im TV: Unbeliebter Sci-Fi-Kracher mit Arnold Schwarzenegger, der nach 35 Jahren überraschend 2 Fortsetzungen bekommt

Bei Kabel eins läuft am Montag ein Sci-Fi-Film mit Arnold Schwarzenegger, der nicht zu den stärksten Streifen mit dem Action-Star zählt. Trotzdem wurden zuletzt ein Remake und eine Fortsetzung angekündigt.

Jahrzehnte vor dem Netflix-Phänomen Squid Game fand sich Arnold Schwarzenegger auch schon mal als unfreiwilliger Kandidat in einer tödlichen Gameshow wieder. Gemeint ist der Sci-Fi-Blockbuster Running Man, der auf einem Roman von Stephen King basiert.

Auch wenn der Film, der am Montagabend bei Kabel eins läuft, nicht gerade berauschende Kritiken bekommen hat, soll die Marke Running Man gleich zweifach zurückkehren.

Sci-Fi-Action-Kracher: Darum geht es in Running Man mit Arnold Schwarzenegger

In der Story des Films spielt Schwarzenegger in der Zukunft den Polizisten Ben Richards, der zu Unrecht für die blutige Zerschlagung eines Massenaufstands verurteilt wird. Nachdem er aus dem Gefängnis flieht, landet er in einer sadistischen Spielshow, in der er gejagt wird und ums Überleben kämpfen muss.

Running Man soll Remake und Sequel bekommen

Bei Plattformen wie Metacritic kommt der Sci-Fi-Film nur auf einen Score von 45 Punkten. Trotzdem soll Running Man gleich zweifach zurückkehren. 2021 berichtete unter anderem Deadline , dass Shaun of the Dead-Regisseur Edgar Wright ein Running Man-Remake entwickeln soll. Seitdem gab es kein Update zum Entwicklungsstand.

Ende 2022 verkündete außerdem Schwarzenegger selbst laut Quellen von Giant Freaking Robot , dass er an einem Sequel des Sci-Fi-Films arbeiten will.

Wann läuft Running Man im TV?

Kabel eins strahlt die Sci-Fi-Adaption mit Arnie am 23. Oktober 2023 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Running Man im Streaming-Abo von Paramount+ * schauen.

