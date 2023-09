Heute im TV: Geniales Sci-Fi-Feuerwerk, das über 400 Millionen eingespielt hat und Scarlett Johansson auf einen USB-Stick (!) packt

Ihre abgefahrendste Superheldinnen-Rolle spielte Scarlett Johansson nicht im Marvel-Universum, sondern in Lucy. Der Sci-Fi-Actioner läuft am Donnerstag im TV.

Wer Scarlett Johansson nur als Black Widow aus dem MCU kennt, sollte unbedingt Lucy von Luc Besson entdecken. Der abgedrehte Mix aus Science-Fiction, Action, Superhelden-Elementen und Natur-Doku (!) wird am Donnerstagabend bei VOX ausgestrahlt. Der Film war damals ein Hit und ist auch heute noch eine absolute Empfehlung.

Lucy mit Scarlett Johansson ist ein einziger Sci-Fi-Trip

In der Story des Films spielt Johansson eine amerikanische Studentin in Taiwan, die in den Deal ihres zwielichtigen Freunds gerät. Nachdem dieser erschossen und sie zur unfreiwilligen Schmugglerin für einen Drogenboss wurde, platzt die außergewöhnliche Ware in ihrem Bauch auf und verleiht Lucy Stück für Stück übermenschliche Kräfte.

Wenn die Protagonistin langsam die komplette Kapazität ihres Gehirns ausnutzen kann, entwickelt sich Bessons Genre-Mix später sogar zur irrsinnigen Reise zwischen Raum und Zeit. Neben Action im stylishen Matrix-Stil gibt es reale Aufnahmen aus dem Tierreich, während Johanssons Hauptfigur irgendwann auf einem USB-Stick landet.

Mit einem Budget von 40 Millionen Dollar wurde Bessons Sci-Fi-Actioner 2014 zum Kinokassen-Hit. Laut Box Office Mojo spielte Lucy weltweit über 458 Millionen Dollar ein.

Wann läuft der Sci-Fi-Kracher Lucy im TV?

VOX strahlt den Scarlett Johansson-Blockbuster am 7. September 2023 um 20:15 Uhr aus. Wer da keine Zeit hat, kann Lucy gerade auch im Netflix-Abo oder bei Amazon Prime streamen. *

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

