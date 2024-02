Heute im TV: Gescheiterter Fantasy-Blockbuster, der 12 Jahre später von einer viel besseren Serie gerettet wurde

Fantasy-Fans aufgepasst: Heute gibt es ein richtiges Spektakel im TV, das eigentlich eine eigene Trilogie werden sollte. Stattdessen kam eine Serie, aber 12 Jahre später.

Manchmal will es einfach nicht auf Anhieb klappen. Wie zum Beispiel bei Der Goldene Kompass. Der Film mit Daniel Craig, Nicole Kidman und Magda Szubanski sollte 2007 eigentlich den Beginn einer Fantasy-Trilogie im Blockbusterformat markieren. Aber erst 12 Jahre später konnte eine Serie das Versprechen einlösen. Sie basiert auf derselben Vorlage wie der erste Versuch, den ihr euch heute im TV ansehen könnt.

Heute im TV: Darum geht's in Der Goldene Kompass

In der Fantasy-Welt von Der Goldene Kompass werden alle Menschen von sogenannten Daemonen begleitet. Die Gestaltwandler-Wesen weichen ihnen nicht von der Seite und können sich in jungen Jahren noch in alle Tiere verwandeln, die es gibt. Im Mittelpunkt dieses Films steht ein junges Mädchen namens Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) und ihr Daemon Pantalaimon.

Zu Beginn bekommt Lyra den titelgebenden Kompass, der ihr den Weg weisen soll. Das Gerät stellt aber gleichzeitig eine Bedrohung für das sogenannte Magisterium dar, deren Anführerin Mrs. Coulter (Nicole Kidman) nichts Gutes im Schilde führt. Damit in Verbindung steht auch Lyras Onkel Lord Asriel (Daniel Craig) und alle interessieren sich für ein mysteriöses Material namens Staub.

Warner Bros Besonders cool: In Der Goldene Kompass kämpfen auch gepanzerte Eisbären gegeneinander

Der erste Versuch war ein Flop, aber His Dark Materials konnte überzeugen

Der Goldene Kompass basiert auf dem ersten Teil der Jugendbuch-Trilogie His Dark Materials von Philip Pullman. Geplant war, alle drei Romane zu verfilmen, aber der erste Streifen floppte und so kam es nie zu den beiden folgenden Filmen. Aber Fans der Vorlage sind später trotzdem noch in den Genuss einer ausführlichen Adaption des Stoffes gekommen.

12 Jahre später erschien mit His Dark Materials nämlich ein zweiter Versuch, dem deutlich mehr Erfolg vergönnt war. Die BBC-Serie fand sehr viel mehr Anklang bei Fans und Kritik. Nach der ersten Staffel aus dem Jahr 2019 folgten noch zwei weitere, die die jeweils nachfolgenden Bücher adaptieren. 2022 lief die dritte und letzte Season.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Der Goldene Kompass?

Der Goldene Kompass wird heute, am 6. Februar 2024, von Kabel eins um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Eine Wiederholung kommt in derselben Nacht um 00:45 Uhr.

Aber selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, sich den Fantasy-Streifen statt im TV online im Stream anzusehen. Das geht zum Beispiel bei Amazon Prime Video im Abo, oder zum Leihen und Kaufen über Magenta TV, Amazon, Apple TV, Google Play und Maxdome.



