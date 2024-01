Heute im TV: Gleich 3 (!) Teile, die als Antwort auf James Bond entstanden und jetzt selbst Kult sind

Heute kommen alle drei Teile der Fantomas-Trilogie im Fernsehen, die unter anderem von den James Bond-Filmen beeinflusst wurde. Aus Teil 4 wurde jedoch nichts.

Er ist ein Meister der Verkleidungen, besitzt die absurdesten Gadgets und verfügt sogar über einen flugtauglichen Citroën DS (nimm das, Aston Martin!). Fantomas ist allerdings kein Super-Agent, sondern ein Schurke, der die Polizei lächerlich macht. Du hast noch nie von der französischen Kultfigur gehört? Dann hast du heute Abend Gelegenheit, diesen Missstand zu korrigieren, wenn die Fantomas-Trilogie im TV läuft.

Fantomas würde einen guten James Bond-Bösewicht abgeben

Die Figur des Fantomas wurde wenige Jahre nach Meisterdieb Arsène Lupin geboren und ist ähnlich geheimnisvoll. Die Autoren Marcel Allain und Pierre Souvestre schenkten dem kriminellen Genie 1911 seinen ersten Auftritt, kurze Zeit später wurde er zum Gesicht einer Stummfilmserie.

Im Fahrwasser des Erfolgs der James Bond-Filme kam Fantomas dann 1964 zurück, nur etwas witziger und verspielter. Die französische Filmlegende Jean Marais spielt den meisterhaften Verbrecher, der die Gestalt anderer annehmen kann und so die Polizei (allen voran Louis de Funès) an der Nase herumführt.

Universum Film Fantomas

Die technischen Spielereien erinnern stark an Ian Flemings 007-Abenteuer und Fantomas selbst ähnelt dank seines Äußeren und der Wahl seiner Unterkünfte den Blofelds dieser Welt. Bei der Reihe handelt es sich aber ganz klar um Krimikomödien, was die Präsenz von Louis "Nein! Doch! Ohh" de Funès hinreichend belegen dürfte.



Aus Teil 4 der Fantomas-Reihe wurde nichts

Nach dem Erfolg von Fantomas 1964 folgte ein Jahr später Fantomas gegen Interpol und 1967 Fantomas bedroht die Welt, allesamt extrem unterhaltsame Späße, deren Maskeraden jeden Abend versüßen.

Ein vierter Teil war ursprünglich ebenfalls in Planung. Doch dann verklagte Autor Marcel Allain die Produzenten. Seine böse Schöpfung sei in den familienfreundlichen Filmen nicht mehr wiederzuerkennen, warf er den Machern vor, wie eine Arte-Dokumentation erzählt. Fantomas in Moskau wurde daraufhin nie gedreht.

So kannst du die Fantomas-Filme schauen

ZDFneo zeigt den ersten Film, Fantomas, am heutigen 3. Januar ab 20:15 Uhr. Um 21:55 Uhr folgt Fantomas gegen Interpol und um 23:30 Uhr wird die Trilogie mit Fantomas bedroht die Welt abgeschlossen.

Alle drei Filme werden am Freitag, dem 5. Januar, ab 8:20 Uhr wiederholt. Darüber hinaus streamen die Klassiker bei ARD Plus, Amazon Prime Video, Paramount+ und der Magenta TV Mediathek.