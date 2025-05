Heute im TV: Großer Steven Spielberg-Abend mit einem seiner besten Filme der letzten Jahre

Blockbuster oder große Oscar-Dramen, kaum ein Regisseur besticht durch ein so vielseitiges Repertoire wie Steven Spielberg. Der große Themenabend auf arte zeigt tiefe Einblicke in seine Werke.

Von Aliens über Dinosaurier bis hin zu Oscar-prämierten Biopics - Steven Spielbergs Vita ist breit gefächert und deckt so ziemlich jedes Genre ab. Zu den Historienfilmen gehört Die Verlegerin mit Meryl Streep und Tom Hanks. Der spannende Journalisten-Thriller führt den Themenabend über Steven Spielberg an, den ihr heute auf arte sehen könnt.

Die Verlegerin im TV: Packender Journalismus-Thriller

Spannend wie einen Thriller inszenierte Spielberg 2017 die Geschichte der Pentagon-Papiere. Die geheime Studie des US-Verteidigungsministeriums offenbart zahlreiche Lügen über die Rolle der USA im Vietnamkrieg. Die Washington Post gelangt 1971 in den Besitz der belastenden Dokumente und so muss sich die Verlegerin Kay Graham (Streep) nicht nur in einer männerdominierten Branche durchsetzen, sondern auch dem wachsenden Druck der Regierung standhalten. Gemeinsam mit ihrem Chefredakteur Ben Bradlee (Hanks) muss sie eine schwerwiegende Entscheidung treffen: Veröffentlichen oder nicht?

Gerade im Zeitalter der Fake-News lohnt sich der packende Journalismus-Thriller, der die großen Fragen und Dynamiken des Berufsfelds auf den Prüfstand stellt. Eindrücklich zeigt Spielberg, welch große Last auf den Schultern der Verlegerin liegt, die das Bestehen der Post aufs Spiel setzt. Dabei wird der Wettlauf gegen die Zeit auch fürs Publikum spürbar. Neben Streep und Hanks, die den Film tragen, besticht auch der Nebencast durch große Namen aus Hollywood. Alles über die wahren Hintergründe zu Die Verlegerin erfahrt ihr in unserem ausführlichen Artikel.

Großer Steven Spielberg Abend bei arte

Im Anschluss seht ihr drei Dokumentationen über den großen Regisseur, in denen Filmfans mehr über sein Leben und seine Werke erfahren. In Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind werden vor allem persönliche Impulse beleuchtet, die sich auf seine Filme ausgewirkt haben. Dazu gehört auch seine kindliche Einsamkeit und prägende Erfahrungen von Antisemitismus, die sich in seinen Werken widerspiegeln.

Zu großem Ruhm verhalf dem Jungregisseur der Tiermonster-Film Der weiße Hai, doch die Dreharbeiten waren alles andere als einfach. In der Dokumentation ‘Der weiße Hai‘, Kultfilm mit Biss erfahrt ihr, welche Pannen und Probleme am Set beinahe zum Karriereende für Spielberg geführt hätten.

Mit Der weiße Hai machte Spielberg aus einem Tier ein blutrünstiges Monster, in seinem Film E.T. brach er hingegen mit einem anderen Klischee und zeigte, wie groß das Herz eines Aliens sein kann. Die Doku ‘Nach Hause telefonieren‘: Wie E.T. Kinos und Herzen eroberte beleuchtet, wie Spielberg zum Meister des Gefühlskinos wurde. Vor allem dieser berührende Sci-Fi-Klassiker gibt intime Einblicke in die Psyche des beliebten Regisseurs.

Wann läuft der große Steven Spielberg Themenabend im TV?

Am heutigen Sonntag, den 4. Mai 2025 zeigt arte Die Verlegerin um 20:15 Uhr. Im Anschluss erwarten euch die folgenden drei Dokumentationen:

22:05 Uhr: Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind

23:00 Uhr: ‘Der weiße Hai‘, Kultfilm mit Biss

02:15 Uhr ‘Nach Hause telefonieren‘: Wie E.T. Kinos und Herzen eroberte

Die Verlegerin wird am 13. Mai um 14 Uhr wiederholt, ansonsten stehen euch der Film und die Dokumentationen auch in der arte-Mediathek im Stream zur Verfügung. Den Journalisten-Thriller könnt ihr außerdem bei Prime Video kaufen oder leihen.

