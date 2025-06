Heute im TV: Harter Western mit Woody Harrelson als extrem dreckigem Bösewicht

In diesem Western-TV-Tipp treffen in einer mysteriösen Grenzstadt ein Texas Ranger und ein fanatischer Prediger aufeinander, was in einem düsteren Duell voller Geheimnisse mündet.

In Das Duell aus dem Jahr 2016 interpretiert Regisseur Kieran Darcy-Smith die klassischen Western-Motive neu und mischt sie mit spannenden Elementen des Thrillers. Vor der Kamera steht das eingespielte Team, bestehend aus Liam Hemsworth und Woody Harrelson. In der Tribute von Panem-Reihe kämpften sie Seite an Seite, doch in Das Duell, der heute im TV läuft, sind sie Gegner. Das Duell im TV: Ein mysteriöser Prediger und ein dunkles Geheimnis Texas im späten 19. Jahrhundert: Der junge Texas Ranger David Kingston (Hemsworth) erhält einen heiklen Auftrag. In der Grenzregion verschwinden auf mysteriöse Weise mehrere mexikanische Bürger. Die Spur führt ihn in das abgelegene Städtchen Helena, das unter der Kontrolle des Predigers und Bürgermeisters Abraham Brant (Harrelson) steht. Den charismatischen Mann umgibt eine gefährliche Aura und Kingston selbst kennt den Namen Brant aus seiner eigenen Familiengeschichte. Die Begegnung zwischen den beiden wird schnell zu einem psychologischen Spiel auf Leben und Tod. Kritiken zum Western: Zwischen packend und zäh Ein Duell lieferten sich auf die Kritiken, denn die Stimmen waren sehr durchwachsen. Wie man bei zwei der Top-Kritiken bei Rotten Tomatoes sehen kann. Für Sara Michelle Fetters von Moviefreak fühlt sich die Lauflänge von 114 Minuten richtig an: Das Duell fühlt sich nie lang an. Darcy-Smith lässt die Ereignisse mit einer bewussten Feinheit aufsteigen, die das finale Duell zwischen David und Abraham umso emotionaler explodieren lässt. Eine ganz andere Empfindung hat hingegen Katie Walch von der Los Angeles Times : Mit der hinreißenden, sonnendurchfluteten Kameraführung von Jules O’Loughlin ist Das Duell schön anzusehen, die Handlung selbst ist jedoch übermäßig lang und übertrieben konstruiert, eine schlaffe Zwei-Stunden-Geschichte, die sich anfühlt wie drei. Ob der Western-Thriller nun ein gelungener Mix ist, der dem Gerne einen neuen Anstrich verleiht oder doch ein zu konstruiertes Werk ist, davon überzeugt ihr euch am besten selbst. Immerhin sind sich die meisten Kritiken in dem Punkt einig, dass der Cast eine gelungene Performance bietet. Western-Fans können sich übrigens bald über einen neuen Streifen im Kino freuen. In Eddington treffen die Mega-Stars Pedro Pascal und Joaquin Phoenix mit Cowboy-Hut aufeinander. Den ersten Trailer zur schwarzhumorigen Satire seht ihr hier. Das Duell bei Amazon Prime kaufen oder leihen * Western trifft Thriller: Wann läuft Das Duell im TV? Das Duell läuft am heutigen Samstag , dem 14. Juni 2024, um 23.25 Uhr auf 3sat. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch wer die Ausstrahlung verpasst hat, kann Das Duell bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen oder nach der Ausstrahlung in der 3sat-Mediathek streamen.