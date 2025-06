So einen Western gibt es selten: Im Trailer mit Pedro Pascal und Joaquin Phoenix stürzt die ganze Welt ins Chaos

Im Juli startet der neue Kinofilm Eddington von Hereditary-Regisseur. Der neue Trailer liefert jetzt einen größeren Vorgeschmack des Neo-Western-Wahnsinns mit Star-Besetzung.

Mit Filmen wie Hereditary - Das Vermächtnis, Midsommar und vor allem zuletzt Beau is Afraid hat sich Ari Aster zu einem der eigenwilligsten Regie-Talente der Gegenwart entwickelt. Im Juli startet sein neuer Kinofilm Eddington im Kino, der moderne Western-Elemente mit einer Verarbeitung der Corona-Pandemie und satirischen Seitenhieben gegen den alltäglichen Wahnsinn Amerikas verbindet.

Schaut selbst den neuen Trailer, der euch einen Vorgeschmack aus dem offenbar sehr schrägen Streifen bietet:

Eddington - Trailer (English) HD

Neuer Film-Mindfuck bald im Kino: Darum geht es in Ari Asters Eddington

In Eddington spielt Joker-Darsteller Joaquin Phoenix den Kleinstadtsheriff Joe, der eines Tages im Jahr 2020 genauso wie der Rest der Welt von der Coronavirus-Welle überrollt wird. Zu dieser Zeit liefert sich die Hauptfigur außerdem ein Duell mit dem Bürgermeister Ted (The Last of Us-Star Pedro Pascal), das immer heftiger eskaliert. Schließlich stellt sich Joe selbst zum neuen Bürgermeisterkandidaten auf und die langweilige Kleinstadt Eddington verwandelt sich mehr und mehr in ein chaotisches Schlachtfeld.

Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke hat den Film bereits bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes gesehen. Ihr Film-Check fiel begeistert aus und sie schrieb unter anderem:

Ein unterschätzter Aspekt von Ari Asters Filmen ist allerdings ihr Humor: schwarz wie die Nacht und so trocken, dass es ein Genuss ist – sofern man damit klarkommt. Wer bei der Kopf-Szene in Hereditary nicht lachen musste, könnte sich an Eddington die Zähne ausbeißen.

Der Film bietet nämlich einige Momente, die ihre eigene Düsternis fast schon selbst parodieren. Ari Aster verwandelt aber nicht alles in eine Lachnummer, was den wenigen bitterernsten Momenten in Eddington echte Wucht verleiht. Wenn der Film in den Wahnsinn kippt – und diese Szene ist unverkennbar – dann regiert eine grauenerregende Stille. So viel Realität muss sein.

Wann startet Eddington im Kino?

Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, müsst ihr euch nur noch einige Wochen gedulden. Eddington läuft ab dem 17. Juli 2025 in den deutschen Kinos.